عامر شفيع: الفوز على أستراليا يمنحنا دفعة بكأس آسيا

حارس المنتخب الأردني يتحدث عن الفوز على أستراليا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد عامر شفيع حارس مرمى منتخب الأردن، على أنه فخور بالأداء الذي قدمه منتخب بلاده أمام أستراليا.

منتخب الأردن حقق الفوز على نظيره الأسترالي بهدف دون رد، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية ضمن منافسات كأس آسيا 2019.

شفيع قال خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "المنتخب الأردني كان على قدر المسؤولية، واستطعنا معرفة نقاط الضعف والقوة بالمنتخب الاسترالي وعملنا عليها".

عمر السومة وعمر خربين أساسيان في قائمة المنتخب السوري أمام فلسطين.🔘#آسيا_مع_جول#كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/Arx1HmlxMO — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 6, 2019

حارس الأردن تابع: "تمكنت من الحفاظ على شباكي نظيفة بمساعدة زملائي، والبداية أهم شيء وهدفي إنقاذ منتخب بلادي من تلقي أهداف".

صاحب الـ36 عامًا اختتم حديثه قائلًا: "أتمنى الاستمرار في كرة القدم بعد نهاية البطولة، والفوز على أستراليا يمنحنا دفعة معنوية لتقديم أداء مشرف للكرة الأردنية.

المنتخب الأردني تصدر المجموعة، برصيد 3 نقاط، حتى إقامة مباراة فلسطين وسوريا مساء يوم الأحد.