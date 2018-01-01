عامر حسين: مواجهة الإسماعيلي والزمالك تقترب من التأجيل
عبده الليثي فيسبوك تويتر
أوضح عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، سبب إمكانية تأجيل مواجهة الإسماعيلي والزمالك.
وأشارت تقارير خلال الساعات الأخيرة حول إمكانية تأجيل بعض المباريات بالدوري المصري الممتاز، خلال الأيام المقبلة.
وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية: "مواجهة الزمالك والإسماعيلي المقرر لها الأول من شهر يناير مهددة بالتأجيل".
وأضاف: "التأجيل سيأتي في بسبب احتفالات رأس السنة، وهي قرار من جهة الجهات الأمنية التي سنحاول التوصل لاتفاق يرضي الطرفين وتحديد موعد لإقامة المباراة".
ومن المنتظر أن يتم عن تأجيلات خلال الساعات القليلة المقبلة بسبب الأعياد في شهر يناير، حيث طلب الأمن تأجيل هذه المباريات.
إقرأ أيضًا - تقارير - بيراميدز يقترب من خطف صفقة جديدة في صراعه مع الأهلي
وسيتم إرسال قرار الأمن النهائي، اليوم الثلاثاء، بإقامة مواجهة الإسماعيلي والزمالك من عدمها، خاصًة وأنها ستلعب في الإسماعيلية.
نبيل فقير معروض على ريال مدريدhttps://t.co/peoidXkp5H pic.twitter.com/smuGhj5zcZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 25, 2018