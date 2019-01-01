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الدوري المصري الممتاز

عامر حسين: ثلاث مباريات للزمالك في الدوري قبل نهائي الكونفدرالية

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الزمالك سيلعب ثلاث مباريات قبل نهائي الكونفدرالية ولن يخوض أي مباراة بين الذهاب والإياب
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن وجود اتفاق مسبق بين الاتحاد وإدارة الزمالك على خوض ثلاث مباريات في الدوري قبل نهائي الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية، يوم 19 مايو الجاري في المغرب، وتكون العودة يوم 26 من الشهر ذاته في مصر.

وقال حسين في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك سيلعب أمام وادي دجلة ثم الداخلية والإنتاج الحربي يوم 15 مايو، قبل أن يلعب ذهاب نهائي الكونفدرالية".

وواصل: "من الصعب تأجيل أي مباراة للزمالك، فالفريق لن يلعب أي مباراة أثناء مباراتي الذهاب والإياب في نهائي الكونفدرالية".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "سيكون هناك 60 ألف مشجعاً، للزمالك في المباراة النهائية فهذا أمر طبيعي في المباريات النهائية".

ويحتل الزمالك المركز الثالث من جدول الدوري برصيد 60 نقطة بعد لعب 27 مباراة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 65 نقطة بعد لعب 31 مباراة، ويتصدر الأهلي جدول المسابقة برصيد 67 نقطة من 29 مباراة.

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