عامر حسين: ثلاث مباريات للزمالك في الدوري قبل نهائي الكونفدرالية

الزمالك سيلعب ثلاث مباريات قبل نهائي الكونفدرالية ولن يخوض أي مباراة بين الذهاب والإياب

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن وجود اتفاق مسبق بين الاتحاد وإدارة الزمالك على خوض ثلاث مباريات في الدوري قبل نهائي الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية، يوم 19 مايو الجاري في المغرب، وتكون العودة يوم 26 من الشهر ذاته في مصر.

وقال حسين في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك سيلعب أمام وادي دجلة ثم الداخلية والإنتاج الحربي يوم 15 مايو، قبل أن يلعب ذهاب نهائي الكونفدرالية".

وواصل: "من الصعب تأجيل أي مباراة للزمالك، فالفريق لن يلعب أي مباراة أثناء مباراتي الذهاب والإياب في نهائي الكونفدرالية".

وأتم تصريحاته قائلاً: "سيكون هناك 60 ألف مشجعاً، للزمالك في المباراة النهائية فهذا أمر طبيعي في المباريات النهائية".

الزمالك يتقدم باحتجاج رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم لرفعه إلى الكاف 📃

❌الاحتجاج بسبب طرد الحارس محمود جنش في مباراة النجم الساحلي الاخيرة.



(@ZSCOfficial :📸) pic.twitter.com/wpTfHGjGkM — جول مصر (@goaleg) May 7, 2019

ويحتل الزمالك المركز الثالث من جدول الدوري برصيد 60 نقطة بعد لعب 27 مباراة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 65 نقطة بعد لعب 31 مباراة، ويتصدر الأهلي جدول المسابقة برصيد 67 نقطة من 29 مباراة.