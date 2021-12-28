عالمي منذ الصغر .. النصر يهادي عائلة طفل مواجهة الحزم

خطف طفل لم يتخط عمره حاجز العامين الأنظار في مواجهة النصر والحزم الأخيرة، ليقرر العالمي إهداء عائلته هدية تكريمًا لها على زراعة عشق النادي في أبنائها منذ الصغر.

النصر كان قد حقق الفوز أمام الحزم أول أمس الأحد، بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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الثنائية سجلها خالد الغنام والكاميروني فينسنت أبو بكر في الدقيقتين 14 و52، فيما أحرز تياجو رودريجيز هدف الضيوف الوحيد بالدقيقة 57 من عمر المباراة.

ولقطت الكاميرات طفلًا يرتدي كوفية النصر، وبجواره شقيقته الكبرى رفقة عائلتهما، الداعمة للعالمي بحماس.

ومع انتشار هذه اللقطة بشكل كبير، أعلن النادي العاصمي بتقديم هدية خاصة لعائلة الطفل من مجموعة "الحكير" إحدى الشركات الداعمة للعالمي.

وكذلك بادرت شركة "سباركيز" الداعمة للنصر، بتقديم هدية أخرى للطفل، إذ كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وهديتك من سباركيز صارت جاهزة، تواصل معنا يالعالمي".

يذكر أن النصر يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق ست نقاط، بخلاف وجود مباراة مؤجلة للاتحاد المتصدر.