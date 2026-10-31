"عار على مانشستر يونايتد".. أسطورة الشياطين الحمر يهاجم ليساندرو مارتينيز!

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حمّل بيتر شمايكل اللاعب ليساندرو مارتينيز "وحده" مسؤولية هزيمة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي بنتيجة 2-0 يوم السبت. فقد كان المدافع مسؤولاً عن هدف مورغان روجرز الأول، ثم طُرد بعد ارتكابه الخطأ الذي منح كول بالمر ركلة جزاء، وبات حارس يونايتد السابق مقتنعاً الآن بأن مارتينيز ببساطة ليس لاعباً مناسباً للنادي.

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شمايكل يحمّل مارتينيز مسؤولية الخسارة أمام تشيلسي

بعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، استغل روجرز دفاعًا كارثيًا من مارتينيز ليتقدم تشيلسي في الدقيقة الخمسين. وضاعف فريق تشابي ألونسو تقدمه في الدقيقة الـ64 عبر ركلة جزاء سجلها بالمر بعدما طُرد مارتينيز لضربه ويسلي فوفانا بساعده داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد.

هذه النتيجة تترك فريق مايكل كاريك دون أي فوز في تسع مباريات، لكن شمايكل لم يكن لديه أدنى شك في مكمن اللوم. وقال عقب صافرة النهاية: "أحمّل هذا بالكامل على عاتق ليساندرو مارتينيز وحده."

شمايكل يشكك في تصريحات مارتينيز وعقده

وربط شمايكل بين هذا الأداء وبين انفعال مارتينيز الأخير، ملمحًا إلى أن المدافع كان يسعى للرحيل: "ما قدمه في هذه المباراة عار مطلق. قبل أسبوعين خرج وأدلى بتصريحات قوية جدًا جدًا ضد زملائه وضد النادي، وبدا الأمر وكأنه يحاول تدبير انتقال. إنه في العام الأخير من عقده.

"ما فعله اليوم، بصراحة، لا أجد كلمات لوصفه. الهدف الأول، إنه لاعب خاض نهائي كأس العالم، لا يمكنك أن تدافع بالطريقة التي دافع بها في الهدف الأول وركلة الجزاء، حرفيًا لا أجد كلمات على مدى جنون ذلك. ثم يغادر أرض الملعب وهو يهز رأسه وكأنه لم يرتكب أي خطأ. سيئ للغاية."

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مارتينيز "ليس لاعبًا مناسبًا" لمانشستر يونايتد

وأبدى شمايكل حيرته من السهولة التي سُمح بها لروجرز بالانطلاق لتسجيل الهدف الأول، وأكد أن المشكلة ليست حادثة عابرة: "من المحيّر حقًا كيف يمكنه أن يدافع بهذه الطريقة. مورجان روجرز اخترق ببساطة. تركه يمر فحسب، هذا ببساطة ليس كافيًا. إذا كنت تلعب في البريمييرليج فعليك أن تدافع بشكل أفضل من ذلك، وإذا كنت تلعب لمانشستر يونايتد فعليك أن تدافع بشكل أفضل من ذلك بكثير.

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"قد أُتهم بأنني أتربص به، لكن يمكنني أن أشير إلى العديد من الأهداف التي استقبلها الفريق هذا الموسم وكان هو الشخص الرئيسي فيها، حيث لا يؤدي المهمة المطلوبة منه. أعتقد أن تصرفه قبل أسبوعين، وما فعله اليوم في ركلة الجزاء، يُظهر لك ببساطة أنه ليس لاعبًا مناسبًا لمانشستر يونايتد."

كاريك تحت الضغط ومستقبل مارتينيز في مهب الشك

وعندما سُئل كاريك عن الدفاع في الهدف الأول، قال: "أعتقد أن طريقة استقبالنا للهدف ليست أبدًا هدفًا جيدًا نستقبله. مورجان [روجرز] اخترق من وسطنا تمامًا، وفي تلك اللحظة كانت المباراة متوازنة. كانت لحظة كبيرة بالتأكيد."

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ومع وصول سلسلة اللاتعادل، وهي في الحقيقة سلسلة بلا فوز، إلى تسع مباريات، فإن الضغط على كاريك لن يتزايد إلا أكثر، كما يلقي حكم شمايكل ظلالًا جديدة من الشك حول مستقبل مارتينيز في أولد ترافورد.