عاد هازارد فتعرض غيره للإصابة .. ريال مدريد في أزمة جديدة

إصابة جديدة تضرب ريال مدريد

تعرض رودريجو، لاعب ريال مدريد، للإصابة مع فريقه أمام غرناطة في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

رودريجو شارك أساسيًا للمباراة الثانية على التوالي رغم تعافي إيدين هازارد وتواجده على مقاعد البدلاء.

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وفي الدقيقة 35 وأثناء محاولة رودريجو الدخول لمنطقة الجزاء تعثر وسقط ليشكو من آلام في الفخذ ويطلب إجراء التغيير ليخرج بعد 3 دقائق ويشترك ماركو أسينسيو.

وكان ريال مدريد قد تخلص من وحش الإصابات الذي ضرب الفريق وذلك بعد تعافي عدد كبير من اللاعبين على رأسهم فيدي فالفيردي وهازارد، إلا أنّ لوكا مودريتش لا يشارك في اللقاء بعد شعوره ببعض الآلام.

النادي الملكي واجه العديد من الغيابات في المباريات الماضية بسبب الإصابة والتي ضربت سيرخيو راموس وكاسيميرو وتوني كروس وغيرهم من اللاعبين، سواء بسبب الإرهاق العضلي أو للإصابة بفيروس كورونا.

ويحتاج ريال مدريد للفوز على غرناطة لملاحقة أتلتيكو مدريد على صدارة الليجا، إلا أنّ الروخي بلانكوس متأخر بمباراتين عن الجار.