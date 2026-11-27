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أشاد أيقونة البرازيل رونالدو بهاري كين إشادة كبيرة، واصفًا تتويج المهاجم بالكرة الذهبية مؤخرًا بأنه «مستحق» بعد عام تاريخي مع ناديه ومنتخب بلاده. ويرى المهاجم الأسطوري، الذي توّج بالكرة الذهبية مرتين، أن فوز كين يؤذن بعودة رأس الحربة التقليدي إلى الواجهة على الساحة العالمية.

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كين ينهي انتظارًا طويلًا للفائزين الإنجليز وللمهاجمين الصريحين

توّج كين بالجائزة في مسرح لندن بالاديوم الشهر الماضي، متفوقًا على كيليان مبابي ولامين يامال بعدما سجل 73 هدفًا. وتألق قائد منتخب إنجلترا، البالغ من العمر 33 عامًا، مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، كما قاد منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس العالم.

وأعلن رونالدو، الفائز بالجائزة مرتين (1997 و2002)، تتويج كين على المسرح. وأصبح كين أول مهاجم صريح يرفع الجائزة منذ كريم بنزيما عام 2022، وأول إنجليزي يفوز بها منذ مايكل أوين عام 2001، ليصبح خامس فائز إنجليزي بها على الإطلاق.

رونالدو يحتفي بعودة رأس الحربة الكلاسيكي

وفي حديثه عبر بودكاست Stick to Football، أبدى رونالدو سعادته برؤية رأس حربة مثله يستعيد أرفع جائزة فردية في كرة القدم.

وقال رونالدو: «أعتقد أنه كان أمرًا جميلًا ومستحقًا له. كنت سعيدًا من أجله ومن أجلي أيضًا، لأن الرقم 9 عاد. أنا سعيد للغاية. لقد مر وقت طويل دون أن يفوز الرقم 9 بشيء مهم. ثم إنه أيضًا شخص لطيف جدًا. لذا فهو فوز مستحق. كنت سعيدًا جدًا، جدًا من أجله».

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وعندما سأله أيقونة ليفربول جيمي كاراجر عن مكانة الجائزة في البرازيل مقارنة بإنجلترا، أشار رونالدو إلى قيمتها العالمية، لكنه شكك في معايير الاختيار.

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وأضاف: «بالنسبة لنا هي مهمة جدًا. إنها مهمة في كل مكان. ربما في إنجلترا، لأنكم فزتم بها آخر مرة مع مايكل أوين فقط، أصبحت مهمة مجددًا الآن مع هاري كين. لكنني أعتقد أنه من المهم جدًا للاعبين أن يجتمعوا ويتحدثوا عن الموسم الماضي وما قدموه. لا تزال هناك غياب للشفافية بشأن المعايير المتبعة لاختيار أفضل اللاعبين في العالم. نعلم أن القادة يصوتون وأن الصحفيين يصوتون، لكنه بالتأكيد أفضل مهاجم».

المهاجمون في العصر الحديث يحظون بحماية أكبر بكثير من الأجيال السابقة

وشهدت مسيرة رونالدو نفسه إصابتين خطيرتين في الركبة، إحداهما بعد ست دقائق فقط من عودته إلى الملاعب، وأبعدته لأكثر من عام. وعند المقارنة بين الأجيال، أكد أن مهمة المهاجمين في العصر الحديث «أسهل بكثير» بفضل الحماية الأكبر التي يحظون بها.

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وقال: «تمنيت لو حظيت بالحماية في ذلك الوقت. لقد عانينا كثيرًا في تلك الفترة. في جيلنا كان هناك قتلة، قتلة في كل مكان. في كل مكان لعبت فيه واجهت الكثير من القتلة، ولم نكن نحظى بالحماية. أما الآن، والحمد لله، فهم يحظون بحماية كبيرة، وهذا عادل. أنا فقط آسف لأنني لم أحظَ بتلك الحماية في زمني».

كين يستهدف العودة في أواخر الموسم من إصابة الكاحل

لكن منذ تتويجه بالجائزة، تعرض كين لتمزق في أربطة كاحله الأيسر . ويستهدف قائد منتخب إنجلترا الآن العودة في «المرحلة الحاسمة من الموسم».