عادل خميس: الغرافة معروف في الكأس وقادر على التتويج

ناشد عادل خميس؛ نجم الغرافة الأسبق، جمهور الفريق لمساندة الفريق خلال مواجهة السد، مؤكدًا أن اللاعبين قادرون على تقديم مباراة كبيرة.

الغرافة يلاقي السد غدًا الخميس، على ملعب عبد الله بن خليفة، في ربع نهائي كأس الأمير.

وقال خميس، في فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مباراة مهمة وبطولة غالية على الجميع، والغرافة معروف في بطولة الكأس، خصوصًا كأس الأمير، واللاعبون قدموا مباراة قوية أمام الخور وفازوا بنتيجة عريضة، هذا المستوى المتعهد عن الغرافة".

وأضاف: "نتمنى أن يكون الفريق في يومه أمام السد، نتمنى الدعم الجماهيري للغرافة، لأنها مباراة مهمة للجميع سواء لاعبين أو جهاز فني أو جمهور، والغرافة قادر على التتويج بطلًا".

يذكر أن الغرافة تأهل لربع النهائي بعد تغلبه على الخور في المرحلة الثالثة بخماسية مقابل هدفين.

🎤🎼🎶🔴



He’s our centre half, he’s our number 4

Watch him defend and we watch him score

He can pass the ball, calm as you like… He’s Virgil Van Dijk



مدافعنا، صاحب الرقم

شاهدوه يدافع، وشاهدوه يسجّل

سيمرّر الكرة، بالهدوء الذي تحبه

إنه ڤيرجل ڤان دايك