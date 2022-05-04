حجز ليفربول الإنجليزي مقعده مساء الثلاثاء في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22، بعدما نجح في التفوق على فياريال الإسباني بنتيجة 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

إنجاز ليفربول بالتأهل إلى النهائي الثالث في دوري أبطال أوروبا خلال آخر خمس سنوات، منح الألماني يورجن كلوب مدرب "الريدز" رقمًا تاريخيًا خاصًا في البطولة.

ما هو إنجاز كلوب؟

الإنجاز الذي حققه كلوب، يتمثل في وصوله إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في مسيرته، وهو إنجاز لم يحققه سوى ثلاثة مدربين فقط في التاريخ.

كلوب قاد بوروسيا دورتموند الألماني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم في موسم 2012-13، ثم مع ليفربول في 2018 و2019 و2022.

كلوب فاز بلقب واحد في دوري أبطال أوروبا في 2019 ضد توتنهام، لكنه خسر ضد ريال مدريد في 2018، وفي 2013 ضد بايرن ميونخ.

من سبق له تحقيق الإنجاز؟

سبق وأن تأهل ثلاثة مدربين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أربع مرات خلال تاريخ البطولة.

البداية مع السير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي سبق له التأهل إلى النهائي في 1999 و2008 و2009 و2011.

كما حقق مارتشيلو ليبي الإنجاز ذاته مع يوفنتوس في 1996 و1997 و1998 وأخيرًا في 2003.

وأخيرًا الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع ميلان في 2003 و2005 و2007، ومع ريال مدريد في 2014.

ويمكن أن أن ينفرد أنشيلوتي بهذا الإنجاز إذا ما نجح في تخطي عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب نصف النهائي، بعد الهزيمة ذهابًا بنتيجة 4-3.

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