عادل التويجري يحسمها : هذا الأفضل بين سامي الجابر وماجد عبدالله

الهلال دائمًا حاضر في المنافسة على البطولة بشكل مستمر

كشف الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن اللاعب الأفضل بين الثنائي سامي الجابر أسطورة الهلال وماجد عبدالله أسطورة النصر.

وفي تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد"، رد التويحري على سؤال المهاجم السعودي الأفضل بين سامي الجابر وماجد عبدالله قائلاً : بلا شك سامي الجابر.

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وعن المنافسات على بطولة الدوري السعودي قال التويجري : "الهلال دائمًا حاضر في المنافسة على البطولة بشكل مستمر".

وأضاف الإعلامي : "في الدوري تحديدًا القوة فقط ليست في تحديد الدوري، ولكن الأمر في التواجد بدائرة المنافسة بشكل ثابت".

وأنهى التويجري : " يغيب النصر ويعود والأهلي أيضًا والاتحاد كذلك أما الهلال فهو باقٍ في المنافسة، والقوة ليس في تحقيق الدوري مرة واحدة".

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يُذكر أن وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت إيقاف النشاط الرياضي للموسم الحالي 2019\2020 خوفًا من تفشي فيروس كورونا وحرصًا على سلامة الجميع.