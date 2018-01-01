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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

عادل البطي : تغيير موعد مباراة الأهلي والهلال أمر مستحيل

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طرحت الفكرة ولكن المنتخب يدخل معسكره صباح السبت ويغادر بعدها إلى دبي للمشاركة في كأس آسيا بالإمارات

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف عادل البطي، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي، عن مفاجأة جديد بخصوص مباراتي يوم الجمعة المقبل، التي تجمع بين فريقي الأهلي والهلال، بينما تجمع الأخرى بين فريقي النصر والاتحاد.

البطي قال في تصريحات تلفزيونية لقناة "العربية"، أن اقامة المباراتين في نفس اليوم أمراً مستحيلاً، ولكن الظروف أجبرتهم على هذا الأمر، وذلك بسبب افتتاح مهرجان الجنادرية.

المسؤول السعودي أضاف في تصريحاته التلفزيونية : كان يمكن تأجيل مباراة الهلال والأهلي ليوم واحد، وطرحت الفكرة ولكن المنتخب يدخل معسكره صباح السبت ويغادر بعدها إلى دبي للمشاركة في كأس آسيا بالإمارات.

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عادل البطي أضاف قائلاً : الفترة القانونية التي تنص على إنه يجب منح اللاعبين للمنتخبات قبل أسبوعين من انطلاق البطولة، هي من حرمتنا من تأجيل المباراة.

يُذكر أن نادي الهلال سيواجه ضيفه الأهلي يوم الجمعة في الساعة 15:10 بتوقيت مكة، بينما يواجه الاتحاد فريق النصر في السابعة و25 دقيقة، وذلك ضمن منافسات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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