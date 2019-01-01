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عاجل - وفيات وإصابات بسبب حريق في مقر فلامينجو

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كارثة جديدة في عالم كرة القدم
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير صحفية برازيلية أن حريقاً شب في مقر نادي فلامينجو تسبب بخسائر هائلة وأدى لسقوط عدد من الضحايا ما بين وفيات ومصابين.

وأشارت التقارير المحلية لوقوع عشرة قتلى، بالإضافة لوجود ثلاث حالات إصابة بحروق تم نقلها لمستشفى محلي بمنطقة تيجوكا.

وقال مسؤول بالسلطات المحلية إن موقع الحريق كان بالمركز التدريبي الخاص بفريق الشباب، ووقع أثناء نوم اللاعبين، مؤكداً أن حتى الآن لم يتم التعرف على الضحايا.

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وتحدثت تقارير أن الوفيات تتضمن ستة لاعبين من الفريق الخاص بالشباب، وأربعة عاملين بمقر النادي.

وبحسب مراسلة جول "رايسا سيمبليسيو"، فإن الحريق اندلع في الفجر وقتما كان اللاعبين نائمين، وقال والد أحد اللاعبين الناجين إن نجله شعر بدخان في الغرفة فأسرع مغادراً موقع الحادث.

وأعلنت سلطات الولاية في ريو دي جانيرو الحداد رسمياً لثلاثة أيام ترحماً على أرواح الضحايا.

وذكر فيليبي، أحد اللاعبين الناجين، أن الحريق شب في غرفته الشخصية وشكر الرب على نجاته وتمنى الرحمة لزملائه المتوفين.

وأكدت السلطات المحلية تأجيل الديربي المنتظر السبت المقبل بين فلامينجو وفلومينينزي بكأس جوانابارا بسبب الفاجعة، وسيتم النقاش بين الأطراف المعنية حول ميعاده.

ولم ينشر فلامينجو حتى الآن تعليقاً رسمياً على الأحداث، واكتفي بجملة "فلامينجو حزين" على حسابه عبر تويتر.

وأرسلت عديد الأندية برسائل مساندة لفلامينجو، وعلى رأسها تشابيكوينسي الذي كان تعرض لفاجعة سقوط طائرته قبل سنتين ووفاة معظم الفريق الأول على متنها، كذلك ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

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