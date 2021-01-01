بايرن يفقد مولر في النهائي بسبب فيروس كورونا

مخاوف من توقيت إصابة اللاعب

كشفت الفحوصات عن تعرض نجم بايرن ميونخ توماس مولر للإصابة بفيروس كورونا قبل ساعات من نهائي كأس العالم للأندية أمام تيجريس مساء الخميس.

وشارك مولر في نصف النهائي الذي شهد انتصار بايرن على الأهلي المصري بنتيجة هدفين مقابل لا شيء قبل ثلاثة أيام.

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وكانت شبكة "سكاي" بنسختها الألمانية أول من نقلت الخبر، إذ أوضحت أن اللاعب جاء الفحص الخاص به إيجابياً، والذي تم مساء الأربعاء.

وسيغيب مولر عن اللقاء النهائي مساء الخميس، لينضم للثنائي خافي مارتينيز وليون جوريتسكا اللذان عانيا من الفيروس قبل عدة أيام أيضاً.

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وأخضع الاتحاد الدولي لكرة القدم لاعبي الفرق المشاركة لحالة عزل تامة عن المحيط الخارجي، ووضعهم فيما يشبه الفقاعة العازلة.

وتم استبعاد لاعبي الأهلي محمود كهربا وحسين الشحات من لقاء المركز الثالث بعد أن صافحا نجم الفريق السابق محمد أبو تريكة في اللقاء الماضي.

مولر لعب 31 مباراة مع البافاري هذا الموسم بكل البطولات وسجل 13 هدفاً وصنع 14.