عاجل | الليجا تساند برشلونة رسمياً ضد ميسي

القضية تزداد تعقيداً

أصدرت رابطة الدوري الإسباني بياناً بخصوص الموقف القانوني للأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه برشلونة والحديث عن الشرط الجزائي بعقده مع النادي.

ميسي يطالب ناديه بالرحيل مجاناً استناداً على وجود بند يسمح له بالرحيل بنهاية الموسم، ما يرفضه ناديه ويقول إن الشرط ساري في يونيو فقط.

وخرجت رابطة الليجا ببيان تساند فيه مزاعم النادي الكتالوني، وذكرت فيه أن موقفه قانوني وسليم، وأنه محق في مطالبته بقيمة الشرط الجزائي بعقد ميسي البالغة قيمته 700 مليون يورو.

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وقالت الرابطة إنها لن تحرر بطاقة اللاعب إلا في حالة وحيدة وهي أن يفعل نادي بند شراء اللاعب ويدفع المبلغ المذكور كشرط جزائي في عقده بحسب المرسوم الملكي رقم 16 رقم 1006/1985.

ميسي من طرفه يعتمد على التغيير الاستثنائي الواقع في الموسم الحالي بتمديده حتى أغسطس، ويعتبر ذلك هو نهاية الموسم، ولذا من حقه فسخ العقد بالوقت الراهن.

وامتنع اللاعب عن الحضور صباح اليوم، الأحد، بمقر تدريبات النادي من أجل الخضوع للفحص الخاص بفيروس كورونا، في خطوة تؤكد نواياه بخصوص المغادرة.

وحتى الآن، لم يصدر أي بيان أو تصريح رسمي من طرف برشلونة أو رئيسه، ولا من ميسي نفسه بخصوص رحيله عن صفوف البلوجرانا.