اتجاه لإلغاء الدوري الإيطالي

رغم عودة بعض الفرق إلى التدريبات

أشار تقرير في أحد الصحف الإيطالية المرموقة إلى اتخاذ الحكومة الإيطالية قراراً بإلغاء مسابقة الدوري الإيطالي، وذلك رغم إعلان عودة بعض الفرق للتدريبات بالساعات الماضية.

وأعلنت عدد من الفرق مثل روما، لاتسيو، ساسوولو، وتلك التي تتمركز في جنوب البلاد العودة للتدريبات خلال الأسبوع الجاري استعداداً لاستئناف المسابقة.

وذكرت "لا ريبوبليكا" أن رئيس الوزراء جيوسيبي كونتي سيعلن في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء إلغاء مسابقة الدوري كما حدث في دوريات أوروبية أخرى.

المزيد من الفرق

وأعلنت فرنسا وهولندا عن انتهاء المسابقة، وفي الأولى تم تعيين بي إس جي بطلاً، بينما اكتفت هولندا فقط بتحديد المتأهلين أوروبياً، قرارات أثارت جدلاً كبيراً بين الأطراف المعنية.

وبحسب الصحيفة، فقرار عودة التدريبات في بعض المقاطعات تم اتخاذه من قبل محافظيها، وسيكون فقط في شكل تدريبات فردية وليس جماعية.

وأوضح التقرير عزم أندية الدوري الإيطالي على عودة المنافسات لتفادي المزيد من الخسائر المادية من رواتب اللاعبين وحقوق بث تلفازي وعقود الرعاية.

الجدير بالذكر أن إسبانيا قد أعلنت عودة الحياة للكرة عبر بيان رسمي من الحكومة، بينما تأجلت عودة منافسات البوندسليجا والبريميرليج لحين البت النهائي في الأمر.