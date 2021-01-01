توتنهام

عاجل .. إقالة مورينيو من تدريب توتنهام

هيثم محمد
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Jose Mourinho Tottenham vs Man Utd Premier League 2020-21
Getty Images
الاستثنائي وفشل جديد

أفادت الأنباء القادمة من إنجلترا بإقالة توتنهام لمدربه جوزيه مورينيو بسبب سوء النتائج وابتعاد الفريق عن مقاعد دوري الأبطال.

ومنذ وصول المدرب البرتغالي وكان الهدف هو إعادة الفريق لمنصات التتويج والعودة لدوري أبطال أوروبا بعد الغياب الموسم الحالي.

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وبحسب "ديفيد أورنستين"، صحفي "The Athletic" و"تيليجراف" وعدة مصادر أخرى إنجليزية، توتنهام اتخذ قراره بإقالة البرتغالي، القرار الذي أكده النادي ببيان رسمي.

الصحفي جون بيرسي ذكر أيضاً أن ريان ميسون سيتولى مهمة تدريب سبيرز حتى نهاية الموسم الحالي بدلاً من مورينيو.

الصحفي "تريفور أزول" من "The Economist" قال إن سبب إقالة مورينيو هو رفضه قيادة التدريبات بعد إعلان توتنهام اشتراكه في السوبرليج.

ويملك سبيرز بعد فرصة تحقيق لقب هذا الموسم، إذ يلعب نهائي كأس كاراباو أمام مانشستر سيتي بعد أيام قليلة.

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توتنهام حالياً يحتل الترتيب السابع في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة من 32 مباراة، بفارق خمس نقاط عن وست هام رابع الجدول.

وودع توتنهام منافسات الدوري الأوروبي بالخسارة من دينامو زغرب في دور الستة عشر بثلاثية نظيفة في كرواتيا، مما زاد الضغوط على مورينيو بشكل كبير.

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