عاجل .. إقالة مورينيو من تدريب توتنهام

أفادت الأنباء القادمة من إنجلترا بإقالة توتنهام لمدربه جوزيه مورينيو بسبب سوء النتائج وابتعاد الفريق عن مقاعد دوري الأبطال.

ومنذ وصول المدرب البرتغالي وكان الهدف هو إعادة الفريق لمنصات التتويج والعودة لدوري أبطال أوروبا بعد الغياب الموسم الحالي.

اقرأ أيضاً .. الإصابة تهدد كين بالغياب أمام مانشستر سيتي بنهائي كأس الرابطة

وبحسب "ديفيد أورنستين"، صحفي "The Athletic" و"تيليجراف" وعدة مصادر أخرى إنجليزية، توتنهام اتخذ قراره بإقالة البرتغالي، القرار الذي أكده النادي ببيان رسمي.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS