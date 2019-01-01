عاجل - إصابة وليد سليمان وأكرم توفيق في ودية الأهلي أمام شبين

فيسبوك تويتر عبده الليثي

تعرض وليد سليمان، صانع ألعاب الأهلي، لإصابة في مباراة فريقه الوديه أمام جمهورية شبين، اليوم السبت في مقر النادي.

ويعتبر وليد سليمان من الأعمدة الأساسية للأهلي في الفترة الأخيرة، وغيابه خلال الفترة المقبلة سيكون ضربة قوية لصفوف الفريق.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن وليد سليمان غادر ملعب مختار التتش، في مقر النادي بالجزيرة، في المباراة الودية اليوم أمام جمهورية شبين، بصحبة طبيب الفريق. اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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وكان الأهلي تلقى هزيمة أمام بيراميدز ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، أمس السبت، بهدفين مقابل هدف على ملعب "الدفاع الجوي".

ومن المنتظر أن يخضع سليمان لفحوصات طبية لتحديد مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها، ومدة غيابه إذا كانت ضخمة.

وتعرض أيضًا أكرم توفيق لإصابة خلال أحداث اللقاء ليغادر المباراة، مما يزيد أوجاع الأهلي في الفترة المقبلة.