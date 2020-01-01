إصابة ميليتاو بفيروس كورونا

عدة حالات في مقر النادي الملكي للتدريبات

كشف ريال مدريد عن إصابة مدافعه إيدير ميليتاو بفيروس كورونا وغيابه عن قمة إنتر الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا بعد الفحوصات التي خضع لها الفريق الإثنين.

وكان قد أُعلن عن إصابة أحد لاعبي النادي الملكي بالفيروس مساء الأحد بعد المسحة الأولى، مع الانتظار للمسحة الثانية من أجل تأكيد الإصابة.

ونشر النادي بياناً ذكر فيه أن ميليتاو هو الوحيد المصاب بالفيروس الوبائي بصفوفه بعد الفحوصات والمسحات التي خضع لها جميع أفراد الفريق.

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وأكد البيان أن بقية اللاعبين والجهاز الفني والإداري جاءت النتائج الخاصة بهم سلبية، وأن ميليتاو هو الإصابة الوحيدة بالفريق الأول.

ويعاني ريال مدريد من تفشي فيروس كورونا ضمن صفوف فريق الشباب بعد الكشف عن إصابة مجموعة كبيرة من لاعبي الكاستيا.

وسيغيب ميليتاو بالتالي عن المواجهة المرتقبة لحساب الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا مع الفريق الإيطالي، وينضم إلى لوكاس فاسكيز المصاب.

ويحتل ريال مدريد المركز الأخير بالمجموعة الثانية برصيد نقطة وحيدة، بينما يأتي إنتر أمامه برصيد نقطتين.