عاجل - إصابة كاي هافيرتس بفيروس كورونا

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فرانك لامبارد يعلن إصابة نجم تشيلسي كاي هافيرتس بفيروس كورونا وغيابه عن مباراة رين الفرنسي في دوري أبطال أوروبا

أعلن المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد إصابة نجم تشيلسي كاي هافيرتس بفيروس كورونا ليستبعد على إثر ذلك من المباراة المقبلة للفريق في دوري أبطال أوروبا.

ويحل رين الفرنسي مساء اليوم ضيفًا على تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقبل المباراة بنحو ساعة أعلن المدير الفني للبلوز فرانك لامبارد أن النجم الدولي الألماني كاي هافيرتس لن يكون متاحًا للمباراة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

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وجاء ذلك عبر الحساب الرسمي لنادي تشيلسي على تويتر الذي أكد إيجابية الفحوصات الخاصة بالنجم الألماني الشاب والتي تثبت إصابته بالوباء الجديد.

نتيجة لذلك يخضع اللاعب في الوقت الحالي لبفترة من العزلة الذاتية والحجر الصحي ولن يشارك في مباراة الليلة بدوري أبطال أوروبا ضد رين.

ومن المفترض أن تمتد فترة الحجر الصحي لما بين 10 أيام إلى أسبوعين وحتى تتحول نتيجة فحوصات اللاعب من إيجابية إلى سلبية.

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يذكر أن تشيلسي يحتل صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط مناصفة مع إشبيلية الإسباني.