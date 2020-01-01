عاجل | إصابة حكم نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك بفيروس كورونا

إصابة الحكم الرابع بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي والزمالك بساعات.

أظهرت الفحوصات الطبية، إصابة الحكم المغربي رضوان جيد، حكم تقنية الفيديو "VAR" ، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قبل ساعات قليلة من مباراة الأهلي و الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا .

الأهلي يحل ضيفًا على الزمالك مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالمباراة التي لن تشهد حضورًا جماهيريًا، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وأشارت تقارير صحفية، إلى أن الاتحاد الإفريقي اتخذ قرارًا بتعيين الحكم المصري إبراهيم نور الدين كحكم رابع في المباراة، بسبب ضيق الوقت لاستدعاء حكم آخر.

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وتقرر أن يتولى الحكم الزامبي جاني سيكازوي "الحكم الرابع" مهمة حكم تقنية الفيديو "VAR"، بدلًا من رضوان جيد المصاب بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يقود المباراة تحكيميًا، الجزائري مصطفى غربال، على أن يكون الحكم الزامبي سيكازوي هو الحكم المشرف على تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

ويدخل الزمالك مباراة اليوم وعينه على تحقيق النجمة السادسة في تاريخه، بينما يسعى الأهلي لزيادة رصيده بالبطولة التاسعة، ليظل متصدرًا لقائمة الأندية الأكثر تتويجًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا.