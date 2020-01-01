عاجل | إصابة جوندوان بفيروس كورونا

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سيتي يفقد نجمه قبل موقعة وولفز

أعلن مانشستر سيتي إصابة نجم الفريق إلكاي جوندوان بفيروس كورونا قبل المواجهة الهامة أمام وولفرهامبتون لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواصل فيروس كورونا ضرب ملاعب الكرة، إذ يستمر غياب الجمهور عن المدرجات، بالإضافة لعدد من اللاعبين المصابين حول العالم.

وذكر سيتي في بيان عبر موقعه الرسمي عن إصابة اللاعب الألماني بالفيروس الوبائي وخضوعه بالتالي للعزل المنزلي.

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وسيخضع اللاعب للعزل لمدة 10 أيام بحسب القواعد الموضوعة من قبل الحكومة البريطانية ورابطة الدوري الإنجليزي.

وسيغيب جوندوان عن قمة الليلة في الدوري عندما يحل سيتي ضيفاً ثقيلاً على وولفرهامبتون لحساب الجولة الثانية من المسابقة.

ويعاني سيتي من النقص في صفوفه بسبب الإصابات، وكان آخر المنضمين هو سيرخيو أجويرو الذي تأكد غيابه لشهرين إضافيين بداعي الإصابة.

ويسعى مانشستر سيتي لكسر تفوق وولفرهامبتون عليه في آخر اللقاءات بالدوري، إذ حقق الانتصار ذهاباً وإياباً الموسم الماضي.