عاجل | إصابة تشافي بفيروس كورونا

تعرض مدرب السد القطري تشافي للإصابة بفيروس كورونا، لينضم لقائمة طويلة من النجوم الكرويين المصابين بالمرض الوبائي الذي ضرب العالم.

وكان يفترض أن يبدأ تشافي رحلة استئناف الموسم الكروي في قطر مساء اليوم السبت بلقاء فريقه السد أمام خور لحساب الدوري المحلي والجولة الثامنة عشر.

وأعلن تشافي عبر الحساب الرسمي لناديه على تويتر أنه لن يكون حاضراً في القيادة الفنية للسد وسيتولى مساعده ديفيد براتس المسؤولية بعد اكتشاف إصابته.

وأكمل النجم الكتالوني أنه تم تشخيص إصابته عبر الفحوصات الدورية التي يخضع لها الفريق بالكامل تحت رعاية اتحاد الكرة القطري بحسب البروتوكول الطبي.

Xavi : Today I won’t be able to join my team on their comeback to the official competition. David Prats will be there on my behalf as head of the technical staff - coach to the @alsaddsc reserves. pic.twitter.com/HDvRd9ZN46