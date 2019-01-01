عائلة كرونكي ترد على اتهامات جماهير أرسنال في بيان رسمي

رداً على الحملة التي دشنتها جماهير المدفعجية

أعرب جوش نجل ستان كرونكي مالك نادي أرسنال الإنجليزي، عن أسفه الشديد من الاتهامات الموجهة له ولوالده بعدم الاهتمام بالفريق.

أرسنال يدخل العام الثالث على التوالي بعيداً عن دوري أبطال أوروبا، ولم يقم سوى بصفقة وحيدة في سوق الانتقالات الصيفي، بضم البرازيلي المغمور جابريل مارتينيلي.

وهو ما دفع جماهير النادي اللندني، لتدشين حملة عنوان "نحن نهتم فماذا عنك"، موجهة لستان كرونكي مالك أرسنال، يطالبونه فيها بمزيد من الاهتمام لإعادة المدفعجية للطريق الصحيح.

وقال جوش تعليقاً على تلك الحملة:"بالنسبة لي وعلى الجانب الشخصي أشعر بالألم من تلك الحملة، لا أعلم كيف نظهر حماسنا نحو النادي أكثر من ذلك".

We sat down with Josh Kroenke during #ArsenalInUSA



Watch our exclusive interview 👇 — FC (@Arsenal) July 16, 2019

وأضاف:"من الصعب جداً تحمل وتقبل ما حدث، ولكن نحن في هذه المهنة من أجل الفوز وليس لكسب المزيد من الأصدقاء، نحن لا نملك أرسنال بل أوصياء على النادي، ونريد إعادته لمكانته ونفوز بشرط الحفاظ على مبادئه وتقاليده".

وتابع:"تواجدت في باكو لمتابعة نهائي الدوري الأوروبي من الملعب نيابة عن عائلة كرونكي، وحزنت جداً بالإخفاق والخسارة".

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وعن الفشل في ضم لاعبين:":الفريق يعمل بجد في سوق الانتقالات،لقد مررنا بفترة صعبه خلال فترة ال14 شهر الماضيه، لكن الآن لدينا هيكلة في النادي ستخدمنا جيداً في المستقبل ونحن متحمسون لها، ومن غير المتوقع أن تكون هناك حلول سريعة".

الرقم الذي سيتم تسجيله في تاريخ اللُعبة إلى الأبد⚽️



العظيم يوهان كرويف 14 💫 pic.twitter.com/eSi4CdhpWn — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

واستكمل:"ليس سراً أن لدينا فاتورة أجور عالية على موقعنا في اليورباليج بالوقت الحالي، هذه حقيقة ونحن نعمل على مواجهتها في الوقت الراهن، لكن هذا لا يعني أن والدي أو انا سبق وذكرنا أي شيء عن القيود المفروضة على الإنفاق."

يذكر أن أرسنال ارتبط بالتعاقد مع العديد من الأسماء هذا الصيف، أبرزها داني سيبايوس، ويلفريد زاها، إيفرتون سواريز وويليام ساليبا.