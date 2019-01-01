الدوري الإنجليزي الممتاز

ظهير كريستال بالاس يعادل أفضل مدافع هداف في الدوري الإنجليزي

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المدافع الهولندي يمارس هوايته المفضلة مع فريقه اللندني

واصل المدافع الهولندي باتريك فان آنهولت، مسلسل تألقه اللافت مع فريقه اللندني كريستال بالاس، منذ قدومه من سندرلاند في شتاء 2017.

وتمكن الظهير الأيسر الأسبق لنادي تشيلسي من تسجيل هدف التعديل لفريقه في الديربي اللندني المصغر أمام وست هام يونايتد، في سهرة مباريات سبت الجولة الثامنة للبريميرليج.

وبهذا الهدف، يكون صاحب الـ29 عامًا قد رفع رصيد أهدافه مع النسور لـ12 هدفًا على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ انتقاله من القطط السوداء، ليتساوى مع الظهير الهداف للبلوز ماركوس ألونسو، كأكثر اثنين مدافعين في البريميرليج تسجيلاً للأهداف خلال تلك الفترة.

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وقضى آنهولت فترة طويلة مع تشيلسي، خاض خلالها خمس تجارب إعارة، كان آخرها لفيتسيه آرنهايم الهولندي، قبل أن ينتقل إلى سندرلاند عام 2014 ومنه إلى فريقه الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الديربي اللندني المصغر قد انتهت بفوز كريستال بالاس على المطارق في عقر دارهم بنتيجة 2-1، ليقفز إلى المركز الرابع بوصوله للنقطة الـ14، بفارق الأهداف فقط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.

 

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