ظهير ساوباولو البرازيلي ضمن المرشحين لتعويض عبدالغني في أهلي جدة

أجنبي سابع للأهلي في الطريق

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الأهلي استقر على التعاقد مع لاعب أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم الجبهة اليسرى.

وكان الأهلي قد فكر في التعاقد مع ظهير أيسر بجانب حسين عبدالغني الذي لم يقدم المستوى المطلوب منه خلال المباريات الأخيرة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الأهلي قرر التعاقد مع ظهير أيسر أجنبي خلال الفترة الحالية لتدعيم الصفوف في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة أن الظهير الأيسر للفريق الذي سيتم التعاقد معه سيكمل المحترفين السبعة في الموسم الجديد من أجل طموحات جديدة للفريق.

ودخل رينالدو دا سيلفا الظهير الأيسر في نادي ساوباولو البرازيلي، ضمن اهتمامات الراقي في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.