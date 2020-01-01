ظهور "كورونا" في تونس يهدد الحضور الجماهيري لمواجهة الزمالك والترجي

الزمالك أمام الترجي من أجل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الإثنين، عن رصد أول حالة مصابة بفيروس كورونا في البلاد في ظل انتشاره خلال الأيام الأخيرة في العالم.

تستعد تونس لاستضافة مواجهة الزمالك والترجي التونسي، في لقاء إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب "رادس".

ويسعى الزمالك لتأكيد صعوده إلى دور نصف النهائي، والمنافسة على اللقب الذي غاب منذ عام 2002 عن القلعة البيضاء.

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وأكدت وزارة الصحة التونسية أن الحالة هي لشخص تونسي عائد مؤخرًا من إيطاليا، التي انتشر بها الفيروس مؤخرًا وتسببت في تأجيل الكثير من مباريات الدوري.

وأشارت قناة نادي الزمالك، منذ قليل، أن هناك اجتماع عاجل غدًا الثلاثاء، لتحديد إمكانية حضور الجماهير لمواجهة الزمالك والترجي من عدمه.

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وكان الترجي التونسي قد قرر حضور 50 ألف مشجع في لقاء الزمالك وفريق باب سويقة المقرر لها الجمعة المقبلة على ملعب "رادس".

الزمالك حقق الفوز في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم في استاد القاهرة الدولي.