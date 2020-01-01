ظهور ابن كرويف وعودة تشافي .. فونت يعلن برنامجه لرئاسة برشلونة

سيعمل على تطوير أكاديمية لاماسيا

قام فيكتور فونت المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، اليوم، الأربعاء، بتقديم برنامجه الرياضي، ببروز اسم تشافي هيرنانديز نجم الفريق السابق.

فونت حدد الأشخاص الذين سيستعين بهم في حالة نجاحه، حيث وضع تشافي على رأس اختياراته لمنصب المدير العام.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن جوردي كرويف، ابن الأسطورة الهولندي يوهان كرويف سيكون هو المدير الرياضي الجديد للنادي.

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ومن المقرر أن يكون الهولندي مسؤولًا عن مراقبة جميع المدربين وجميع اللاعبين في النادي، وسيكون الشخص الرئيسي لتحديد احتياجات التعاقد مع صفقات جديدة.

وأعلن فونت أيضًا عن إنشاء شخصية جديدة، وهي شخصية المدير العام للرياضة، والتي ستكون من مسؤولية جولي لوبيز لاعب برشلونة وبلد الوليد السابق.

وأما في حالة عدم استمرار المدرب رونالد كومان للموسم المقبل بسبب النتائج السيئة، سيتم تعيين تشافي كمدير فني جديد للفريق الكتالوني.

وقال فونت عن تشافي في تصريحات صحفية:"إنه شخص لديه خبرة ومستعد لمساعدة النادي في أي وقت، ويمكنه الوصول ببرشلونة إلى نتائج مبهرة، لأنه شخص حذر ويعرف متى يتحدث وذكي للغاية".

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وتطرق كذلك إلى ملف الانتقالات مضيفًا:"الإدارة الرياضية تحدد الاحتياجات وتقترح التوقيعات مع لاعبين جدد، الأمانة الفنية بدورها تحلل السوق وتقترح البدائل، كما يتم استشارة المدرب في البداية لكن القرار لن يكون له، تشافي هو المسؤول عن اتخاذ القرارات قبل مصادقة المجلس والرئيس".

وفي نهاية حديثه تطرق فونت إلى أهمية عودة النادي للاعتماد على الشباب، وتطوير أكاديمية لاماسيا، بتواجد جوان فيلا مكتشف تشافي وكارليس بويول على رأس المسؤولين.