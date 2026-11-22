رصدت عدسات الكاميرات تواجد المهاجم المصري حمزة عبد الكريم في مدرجات مباراة برشلونة أمام فياريال، ليتأكد استبعاده من قائمة الفريق الأول للمواجهة، في استمرار لغيابه الذي بدأ بالأمس باستبعاده من ديربي كتالونيا مع الفريق الرديف برشلونة أتلتيك أمام إسبانيول.

وأثار غياب اللاعب الشاب حالة من الجدل بين المتابعين، خاصة وأنه شارك في تدريبات يوم الجمعة بصورة طبيعية بعد عودته من معسكر منتخب مصر الأول وخوضه مباراتي مالاوي، مما جعل استبعاده المفاجئ من قائمتي الرديف والفريق الأول محل تساؤل.

كواليس الاستبعاد بين الإجهاد ونزلة البرد

وكشف الإعلامي الرياضي ومراسل قنوات بي إن سبورتس السابق في إسبانيا أشرف بن عياد، أن غياب حمزة عبد الكريم عن قائمة مباراة فياريال يعود إلى تعرضه لنزلة برد عقب عودته من فترة التوقف الدولي، وهو ما أثر على جاهزيته البدنية الكاملة رغم انتظامه في المران الجماعي الأخير.

من جانبه، قدم البرازيلي جوليانو بيليتي المدير الفني لفريق برشلونة أتلتيك تفسيرًا طبيًا وفنيًا مكملًا، موضحًا في تصريحاته أن اللاعب يعاني من حالة إجهاد عضلي، وهو السبب الرئيسي الذي دفع الجهاز الفني لاستبعاده من مواجهة إسبانيول بالأمس، تجنبًا لتفاقم حالته أو تعرضه لإصابة عضلية طويلة الأمد.

رحلة الـ 300 يوم وطريق الأساسي الطويل

ويأتي هذا الغياب في توقيت حساس للغاية، حيث يوشك حمزة عبد الكريم على إتمام 300 يوم كامل داخل جدران نادي برشلونة منذ إعلان استعارته من النادي الأهلي في مطلع شهر فبراير الماضي والتي تحولت لشراء نهائي في الصيف، وهي فترة شهدت الكثير من التقلبات بين أزمات القيد الإدارية في البداية والتألق اللافت في المعسكر الصيفي.

ورغم مرور ما يقرب من 10 أشهر على تواجده في إسبانيا، وحصوله على 131 دقيقة لعب فقط موزعة بين الفريق الأول والرديف والشباب، إلا أن المؤشرات الفنية تؤكد أن المهاجم المصري لا يزال أمامه طريق طويل وشاق لحجز مقعد أساسي في تشكيلة الفريق، بل وحتى لضمان الحصول على دقائق لعب منتظمة كخيار بديل في المباريات الرسمية.

وتشير التقارير الإسبانية إلى أن الجهاز الفني لبرشلونة يتعامل بحذر شديد مع اللاعب قبل مواجهة نادي صباح الأذربيجاني يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، حيث ستحدد التدريبات المقبلة مدى تعافيه وقدرته على السفر مع بعثة الفريق.

بيت القصيد

ظهور حمزة عبد الكريم في المدرجات بدلًا من المستطيل الأخضر بعد قرابة 300 يوم في برشلونة يعكس حقيقة واضحة لا تقبل الجدل، وهي أن الموهبة وحدها لا تكفي لفرض الذات في نادٍ بحجم العملاق الكتالوني، فالمنافسة الشرسة والالتزام البدني الصارم يتطلبان من النجم المصري مضاعفة جهوده وتقديم عقلية صامدة لا تنهار بكثرة الاستبعادات، إذا ما أراد تحويل حلم اللعب في كامب نو من مجرد لقطات في المدرجات إلى واقع ملموس في التشكيل الأساسي.