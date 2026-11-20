تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة، الكرة السعودية خرجت "خالية الوفاض" من جوائز الاتحاد الآسيوي، لموسم 2025-2026، رغم أنه كان شاهدًا على فوز الأهلي، ونجمه فراس البريكان، بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الثانية تواليًا، وكذلك مشاركة المنتخب الأول في نهائيات كأس العالم، ورغم ذلك، إلا أن الجائزة ذهبت إلى حارس تراكتور، وكذلك فاز الاتحاد الياباني بجائزة الفئة البلاتينية، لأفضل اتحاد كرة قدم في آسيا، على حساب نظيريه السعودي والأردني.

خدعة "الزخم الإعلامي"

ومن ضمن الأسباب التي نوقشت بشأن قرار الاتحاد الآسيوي، بحرمان الثنائي السعودي، وخاصة فراس البريكان الذي كان الأوفر حظًا لحصد الجائزة، هو محاولة من قِبل الاتحاد القاري، لاستغلال الزخم الإعلامي في المملكة، تجاه الجائزة، في ظل الدعوات بشأن ضرورة مقاطعة السعودية لتلك الجوائز مُستقبلًا.

الإعلامي خالد البدر، عبر برنامج "زخم" على نبض طويق، قال إن الاتحاد الآسيوي استغلّ فراس البريكان وسالم الدوسري "إعلاميًا"، وفي النهاية اختار من يريده، فيما وجه تحليلًا مفاجئًا أيضًا، بأن الاتحاد القاري رشح الماليزي عارف أيمان للجائزة في النسخة الماضية، كون الحفل مقررًا إقامته في ماليزيا (وهو الذي ردّ عليه صالح الطريقي بقوله لو كان الأمر كذلك، لرشحوا لاعبًا من تايلاند هذا العام)، فيما أوضح أنه تم اختيار سالم لأنه يضفي للجائزة زخمًا إعلاميًا.

وفي هذا السياق، قال عبد الله الفقير إن اللجنة الآسيوية هي التي اختارت سالم الدوسري ضمن المرشحين لجائزة الأفضل في القارة، في الوقت الذي ترشح فيه فراس البريكان باختيار من الاتحاد السعودي.

على السعودية التعلم من "نموذج برشلونة"

في المقابل، أشار الناقد ياسر العدواني، إلى نقطة خطيرة، بقوله إن الأزمة لا تكمن في جوائز الاتحاد الآسيوي فقط، ولكن الكرة السعودية بشكل عام تعاني من خلل، والدليل أنه لم يتم ترشيح أي لاعب واعد أو محترف خارج القارة، ولم يتوج لاعب محلي.

وأضفى أحمد محمد إلى تلك المعلومة، بأن معايير الجائزة الآسيوية أنصفت الحارس الإيراني، بعيدًا عن حديث "العاطفة"، وكذلك الحديث باستمرار عن البند السري أو طالبوا بالكشف عنه حتى لا يُتهم الاتحاد الآسيوي بـ"التسييس"، مثل معيار اللعب النظيف، وجائزة أفضل لاعب في مباريات بكأس العالم، وكذلك معيار دوري أبطال آسيا للنخبة الذي أبعد عدة لاعبين فازوا بجوائز الأفضل خلال مباريات المونديال، على غرار محمود أبو ندي وعلي علوان، لاعبي قطر والأردن.

وانطلاقًا من تلك النقطة، كنت قد ذكرت في مقال بعنوان "للتخلص من ذنب ميسي: الكرة الذهبية تكشف ذكاء لابورتا وخطيئة فلورنتينو بيريز!"، بأن برشلونة بات ينتهج نموذجًا مميزًا يجعله مرشحًا باستمرار في جوائز الكرة الذهبية، وفي الغالب، يضمن التواجد على منصات التتويج، مثل احتكاره للكرة النسائية وأفضل لاعب شاب في العالم، بما يضمن خير دعاية عن البلوجرانا، في مختلف المجالات، بخلاف ترشح لامين يامال لجائزة "البالون دور" بالطبع.

وهذا مربط الفرس، فإن صاعقة الأمس، ربما تعطي درسًا مهمًا للكرة السعودية، بأنه ينبغي البناء في مختلف الاتجاهات، دون الاعتماد فقط على جائزة الحدث الأكبر، كما أنه لا يمكن انتظار ترشح سعود عبد الحميد، نجم لانس، مثالًا، لجائزة أفضل لاعب محترف خارج القارة، بل إنه ينبغي من الآن، البناء في أكثر من جهة، بما يضمن التواجد السعودي في الحفل، بين تطوير المواهب الشابة ومنحها فرصة اللعب باستمرار في الفرق الأولى أو الاحتراف الخارجي، وكذلك البحث عن تطوير الكرة النسائية، دون انتظار ذهاب النصر، الفريق الأبرز في السعودية، بعيدًا في دوري أبطال آسيا للسيدات.

كلمة أخيرة..

ربما كان فوز فراس البريكان بجائزة أفضل لاعب في آسيا، ليصبح بمثابة "طوق نجاة"، لإنقاذ صورة المهاجمين المحليين، وسط الأحاديث المتكررة بشأن معاناة قلة دقائق المشاركة وسط نظام الأجانب في دوري روشن السعودي، إلا أنه من الآن فصاعدًا، يجب أن تتغير البوصلة قليلًا، وأن يبدأ العمل على التطوير في أكثر من جهة، كي لا يتم وضع الرهان كله في مكان واحد، قد يصيب أو يخيب.