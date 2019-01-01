ظرف طارئ يدفع لوكاس ليما للمغادرة إلى البرازيل

لاعب الأهلي يغادر السعودية مسافرًا نحو البرازيل

غادر البرازيلي لوكاس ليما، لاعب فريق أهلي جدة السعودي، إلى بلاده البرازيل اليوم الأحد، وذلك بسبب حدوث ظرف طارئ خاص به.

لوكاس ليما انضم لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من فريق نانت الفرنسي، لمدة 3 مواسم قادمة.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها سفر ليما إلى البرازيل، بسبب وفاة والدته اليوم الأحد.

وحصل ليما على إذن من الجهازين الفني والإداري بالنادي الأهلي، قبل المغادرة نحو البرازيل، بعد وفاة والدته.

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الأهلي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 17 نقطة، خلف الهلال المتصدر والنصر الوصيف بثلاث نقاط فقط.

ويعد لوكاس ليما واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري كريستيان جروس، نظرًا للمستوى المميز الذي يقدمه.

وشارك ليما مع الأهلي في 7 مباريات ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث استطاع أن يصنع هدفًا واحدًا، في مباراة الفتح بالجولة الرابعة.