طولان: الاتحاد السكندري يمر بمرحلة إعادة هيكلة وأخشى الأداء الجماعي للهلال

الاتحاد السكندري على موعد مع مباراة قوية أمام الهلال السعودي في كأس زايد

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد حلمي طولان المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، على ثقته في لاعبي فريقه قبل مواجهة الهلال السعودي في البطولة العربية، بالرغم من قوة الفريق السعودي.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفاً، على نظيره الهلال يوم غد السبت في إطار ذهاب مباريات دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب جامعة الملك سعود.

وقال طولان في المؤتمر الصحفي للقاء: "ستكون مباراة صعبة علينا، سنواجه بطل السعودية وآسيا، الهلال يضم كتيبة من اللاعبين المميزين".

🗓️ منذ تعيين سولاري مدربًا لريال مدريد أكتوبر الماضي:



الميرينجي هو أفضل فريق في الدوريات الخمس الكبرى وأكثرهم حصدًا للنقاط 🔝



🏟️ 26 مباراة

💪 فوز: 20

🤝 تعادل: 2

👎 خسارة: 4

📊 نسبة الانتصار: 77% pic.twitter.com/VRW0wZx8XD — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 15, 2019

وواصل: "نحن في الاتحاد نمر في الوقت الحالي بمرحلة إعادة هيكلة لقد رحل عنا 12 لاعباً، وتعاقدنا من 11 آخرين، ولكني واثق في لاعبي الفريق".

وتابع: "أخاف من قوة الهلال بسبب اللعب الجماعي والحلول الفردية، يجب علينا أن نعترف بأفضلية الزعيم".

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ومن المنتظر ان تقام مباراة الإياب، بين سيد البلد وزعين الثغر يوم الإثنين 25 فبراير الجاري، على استاد الإسكندرية.