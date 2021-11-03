طور اللعب الجماعي للعبةCall Of Duty: Vanguard ... المزيد من الأنماط وأساليب القتال وطرق تكوين الفرق

في Call of Duty: Vanguard، المقرر إصدارها قريبًا في الخامس من نوفمبر 2021، سيتمكن اللاعبين من اللعب كقوة عملاء عالمية في تجربة غاشمة.

لديهم الكثير لتوقعه منذ اليوم الأول من طور اللعب الحماعي للعبة: 16 خريطة للعب الأساسي التقليدي، و 4 خرائط للقتال 2 ضد 2، وتجربة Champion Hill.

المزيد من أساليب اللعب

بالإضافة إلى الأنماط الكلاسيكية Classic Modes المحببة لدى الجماهير، مثيل: as Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination, و Search & Destroy ستقدم Vanguard نمطًا جديدًا للعبة: Patrol.

Patrol:

النمط الجديد مستوحًا بشكل كبير من النمط الكلاسيكي Hardpoint حيث يتقاتل اللاعبون على منطقة تتحرك عبر الخريطة.

تحتوي المنطقة على عدة نقاط محددة، حيث يستطيع اللاعبون حفظها والاستعداد لها.

عليهم الحفاظ على النقاط لبناء النتيجة والعمل على تحقيق الفوز، وطبيعة المواجهة المتمحورة نحو الهدف جعل هذا النمط أحد المفضلين لدى اللاعبين.

تمامًا مثل Hardpoint، تتميز Patrol بمنطقة يحتاج لاعبو Call of Duty: Vanguard إلى الوقوف فيها حتى يتمكنوا من بناء نقاط لفريقهم. ومع ذلك فإن الاختلاف الرئيسي بين النمطين هو أن المنطقة تتحرك باستمرار في Patrol. هذا يعني أن اللاعبين الذين يحاولون الفوز يحتاجون إلى التحرك جنبًا إلى جنب مع المنطقة، مما يزيد الخطر بأن يحاط بهم أو يقتلهم أشخاص ينتظرون في مسار المنطقة المتحركة.

أساليب قتال مختلفة:

يتوفر الآن نظام سرعة قتال -Combat Pacing جديد بـ3 خيارات عند الوقوف في قائمة انتظار نمط اللعب الجماعي:

• التكتيكي - Tactical: التجربة نفسها التي اعتدت عليها سابقاً في توقيت القتال الكلاسيكي في Call of Duty. سرعة القتال التكتيكي هي دائمًا 6 ضد 6.

• الاعتداء- Assault: يوفر هذا الخيار سرعة قتالية متوازنة ويمنحك مساحة كافية للراحة والكثير من الأهداف للقتل. الهجوم هو حل وسط بين التكتيك والمداهمات. يتفاوت عدد اللاعبين بين 20 و 28 لاعبًا.

• المداهمات - Blitz: ردهات الحركة العالية ستشهد تصاعد المداهمات إلى مستويات محمومة. استعد للكثير من القتال عند اختيار الانضمام إلى نظام المداهمات. سيتفاوت عدد اللاعبين بين 28 و 48 لاعبًا.

يمكن للاعبين أيضًا ضبط سرعة القتال على "الكل - All" والحصول على مجموعة متنوعة من سرعات القتال بين كل مباراة.

المزيد من الطرق لتشكيل الفرق: المكافآت الجماعية والعشائر

سيضم نظام العشيرة عناصر من نظام فوج Modern Warfare (2019)، والذي سيستمر ويعاد تسميته "المجموعات".

ستعرض العشائر تقدمًا مفصلًا وشعارات وحتى مكافآت متعلقة ببطاقة القتال قابلة للفتح لمجموعتك بأكملها، مما يمنحك أنت وزملائك شيئًا تهدف إليه بالإضافة الى الانتصارات أثناء جلسات اللعب.

وأخيراً مستخدمو بلاي ستايشن PlayStation سيتمكنون من الاستمتاع بمزايا خاصة جداً من PS:

- مكافأة بطاقة القتال - Battle Pass: سيتمكن اللاعبون من التقدّم مع تخطي المستويات الإضافية

- مكافأة حفلة بلاي ستايشن - PlayStation Party Bonus: سيتمكن اللاعبون الذين يلعبون سوياً من المقاومة على كل الجبهات مع سرعات أكبر في جني المكاسب.

- نظام XP المزدوج: اللاعبون سيتمكنون من اختبار العديد من مزايا Vanguard مع مناسبات XP المزدوجة.

- عتاد إضافي: إمكانية التعديل والتخصيص مع بلاي ستايشن

- إمكانية الوصول الى محتوى حصري أكبر خلال الموسم مع PS+

*لاعبو بلاي ستايشن سيتلقون محتوى إضافيًا ومزايا محددة غير متوفرة على الأنظمة الأساسية الأخرى حتى 1 نوفمبر 2022

لعبة Call Of Duty Vanguard ستصدر في الخامس من نوفمبر على جميع المنصات.

