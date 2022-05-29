طموح ريال مدريد لا يتوقف .. بيريز: هدفنا الخامسة عشر!

رئيس ريال مدريد يفكر بالفعل في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مرة جديدة في المستقبل القريب.

يؤمن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني بقدرة الفريق الملكي على حصد لقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى.

ريال مدريد حقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه، عندما تفوق مساء السبت على ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس.

وقرر ريال مدريد يوم الأحد الاحتفال بحصد لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، عبر تنظيم احتفالية كبرى في العاصمة الإسبانية.

وخلال الجولة الاحتفالية في العاصمة، ألقى فلورنتينو بيريز أول خطاب له، ملسطًا الضوء على عظمة النادي الملكي وشخصية الفريق.

ماذا قال بيريز؟

وقال بيريز في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد كان انتصارًا جديدًا تحقق بناء على القيم التي صاغت تاريخ النادي على مدى 120 عامًا".

وأضاف: "هذه المجموعة مرجعية لملايين الأشخاص، ومثال يحتذى به للأطفال حول العالم، هذا الفريق عبارة عن عائلة كبيرة".

وتابع: "لقد بذل هذا الفريق كل ما في وسعه، لقد أعطوا أرواحهم حتى تتحقق أحلام جميع مشجعي ريال مدريد".

ما هو طموح ريال مدريد؟

بيريز كشف عن الطموح الكبير للنادي الملكي، مؤكدًا أن ريال مدريد يفكر بالفعل في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر.

وقال رئيس ريال مدريد: "إن الفوز بدوري أبطال أوروبا هو تتويج لموسم لا يُنسى، فزنا فيه أيضًا بلقب الدوري للمرة الخامسة والثلاثين".

وأضاف: "نأمل أن يمر هذا الوقت الصعب الذي كان علينا أن نعيشه مؤخرًا، ريال مدريد نادٍ خالد، والآن نحن نتجه نحو اللقب الخامس عشر".

وتابع: "لقد تحدثت إلى اللاعبين، وهم يفكرون بالفعل في الموسم المقبل، أخبروني بأنهم ينتظرون كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي، هذه هي حياتهم".

واختتم بيريز حديثه قائلًا: "إنهم سعداء، الجو العام مهم للغاية في كل شيء في الحياة، وهذا العام كان هناك جو يعود الكثير من الفضل فيه إلى كارلو أنشيلوتي، هذه نتيجة القيام بالأشياء بشكل جيد".

اقرأ أيضًا ..

بين كورتوا وألبا ..هكذا أصبح ريال مدريد الأفضل وانهار برشلونة!

لا للبكاء على اللبن المسكوب .. ليفربول يعلم برشلونة درسًا في تجاوز المحن!

تشكيل الموسم في أوروبا 2021-2022 | ليفربول حاضر بقوة وظهور شرفي لبرشلونة