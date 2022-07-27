طليقته تطالب بنصف ثروته .. سبب غياب إيجالو عن معسكر برمنجهام

تعرف على سبب غياب إيجالو عن معسكر الهلال بإنجلترا

كشفت تقارير صحفية، عن سبب غياب النيجيري أوديون إيجالو مهاجم فريق نادي الهلال، عن معسكر الفريق الذي سيُقام في مدينة برمنجهام الإنجليزية.

الهلال أعلن غياب إيجالو عن معسكر إنجلترا

أعلن الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن قائمة الهلال بالكامل، والتي شهدت غياب أوديون إيجالو في مفاجأة غير متوقعة.

الهلال أكد على أنه تم تخصيص برنامجًا تدريبيًا للاعب أوديون إيجالو، برفقة أحد أعضاء الجهاز الفني في مقر النادي بالعاصمة السعودية الرياض، طول مدة المعسكر.

وأشار الهلال إلى أن غياب إيجالو عن معسكر برمنجهام يأتي بسبب تعذر السفر مع الفريق الأزرق لأسباب قانونية مستجدة بشأن قضية عائلية خاصة باللاعب النيجيري. "اقرأ التفاصيل"

ما هي تفاصيل قضية إيجالو مع طليقته؟

أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن هناك قضية في محكمة بريطانية بين إيجالو وطليقته الإيطالية، تسببت في غيابه عن قائمة الزعيم بالمعسكر.

وأضافت الصحيفة أن طليقة إيجالو رفعت دعوى قضائية منذ أعوام، تطالب فيها الحصول على نصف ثروته، وفقًا للقانون الإنجليزي في حالات معينة في الطلاق.

ويخشى إيجالو منعه من السفر حال الدخول في بريطانيا التي خاض فيها تجربة سابقة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويحاول محامو إيجالو خلال الوقت الحالي، لإيجاد مخرج لا يمنعه من مغادرة بريطانيا لاحقًا حال الدخول إليها لأي سبب.