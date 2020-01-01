طلب مُثير من سيميوني لجامعي الكرات خلال مواجهة ليفربول

سيميوني يهتم بجميع التفاصيل..

سلطت تقارير صحفية إسبانية، الضوء على اهتمام الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد ، بأدق التفاصيل خلال المباريات.

أتلتيكو مدريد، فاز على ليفربول ، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا .

صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن سيميوني يهتم بكل التفاصيل الدقيقة خلال المباريات، حتى بصبي الكرات المتواجد في الملعب.

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وخلال تنفيذ إحدى الركلات الركنية في مباراة الأتلتي والريدز، حصل ليفربول على ركلة ركنية أخرى، إذا منح الصبي، الكرة بسرعة كبيرة، لألكسندر أرنولد، الذي كان على وشك مفاجأة الروخي بلانكوس.

لم يعجب ذلك المدرب الأرجنتيني، الذي التقطته عدسات قناة "موفيستار" الإسبانية، إذ أبلغ أحد جامعي الكرات بالذهاب إلى الفتى المتواجد بالقرب من مرمى أتلتيكو مدريد، وإبلاغه بعدم منح ليفربول الكرة بهذه السرعة في المرة المقبلة.

سيميوني أزعج يورجن كلوب، مدرب ليفربول خلال المباراة، الذي لم يعجبه خروج المدير الفني للأتلتي من منطقته الفنية خلال المباراة.

ومن المقرر، أن يُلعب لقاء العودة بين ليفربول وأتلتيكو، في 11 مارس المقبل، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.