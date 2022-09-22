طلب غريب .. رئيس أوكرانيا يشكر يويفا على عقاب أندية السوبرليج!

فولوديمير زيلينسكي رئيس وزراء أوكرانيا بعث برسالة شكر السلوفيني أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد معاقبة روسيا.

على الرغم من وجود بلاده في وضع حرج بسبب الحرب مع روسيا، إلا أن فولوديمير زيلينسكي رئيس وزراء أوكرانيا قرر أن يبعث رسالة إلى السلوفيني أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يطالبه فيها بمعاقبة الأندية التي تسعى إلى تنظيم "السوبر ليج".

الرسالة جاءت في أعقاب قرار "يويفا" باستبعاد روسيا من التصفيات المؤهلة إلى بطولة "يورو 2024"، وهو القرار الذي أثنى عليه زيلينسكي بشدة.

زيلينسكي، من خلال الرسالة، عبر عن امتنانه للدعم الذي أظهره "يويفا" لأوكرانيا، عبر معاقبة روسيا على الغزو بأكثر من طريقة باستخدام كرة القدم.

ماذا جاء في رسالة زيلينسكي إلى تشيفيرين؟

صحيفة "as" الإسبانية حصلت على نص الرسالة التي يطلب فيها رئيس وزراء أوكرانيا من رئيس "يويفا" معاقبة الأندية التي تسعى إلى تنظيم السوبر ليج.

وجاء في الرسالة: "حضرة الرئيس، كان من دواعي سروري إجراء محادثة هاتفية معك، في 19 سبتمبر 2022".

وأضاف: "في 23 أغسطس من هذا العام، في يوم العلم الوطني لأوكرانيا، تم استئناف الدوري الأوكراني الممتاز لموسم 2022-23، وهو حدث مهم بالنسبة لنا".

وتابع: "بعد كل شيء، خلال حرب روسيا الشاملة ضد بلدنا، دافع الشعب الأوكراني بأكمله ببطولة عن وطنه، ودافع عن الديمقراطية والحرية والسيادة، مع رغبة كبيرة في العيش بهذه القيم مع الأسرة الأوروبية".

سعادة بالعقوبات ضد روسيا

وفي رسالته، أشاد زيلينسكي بحق النقض الذي استخدمه "يويفا" ضد روسيا قائلًا: "شكرًا لك، سيدي الرئيس، على دعمك الشخصي وقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي اتخذ في نهاية فبراير من هذا العام، بشأن إنهاء التعاون مع شركة الغاز الروسية، ونقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سانت بطرسبرج، وتعليق مشاركة المنتخبات والأندية الوطنية الروسية في جميع المسابقات تحت رعاية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأضاف: "نحن ممتنون جدًا لدعمكم ومساعدتكم، وبفضل ذلك يمكن للاتحاد الأوكراني لكرة القدم ودورينا الوطني التحرك إلى الأمام، أشكركم على الاستمرار في تقديم المزيد من الفرص للشعب الأوكراني، وخاصة شبابنا، وأنا على يقين من أننا سنظهر للعالم كله كيف يجتمع الأوكرانيون، ويدعمون بحماس أنديتنا ومنتخباتنا الوطنية، ويتنافسون في مسابقات أندية يويفا ودوري الأمم على الرغم من الصواريخ والقنابل ، للدفاع عن عزة أوكرانيا ووحدتها وكرامتها".

مطالب بمعاقبة أندية السوبر ليج

وفي ختام رسالته، طالب زيلينسكي أن يقوم "يويفا" بمعاقبة الأندية التي تسعى إلى تدشين بطولة "السوبر ليج"، وهي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وكتب رئيس وزراء أوكرانيا: "في هذا السياق، أريد إنهاء مشاعر مثل تلك التي كانت وراء ما يسمى بالسوبر ليج، لأن جوهر كرة القدم هو أيضًا الأمل والتضامن والفرح، وهي أكثر من المال".

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واختتم: "هذه ليست فقط أسس النموذج الرياضي الأوروبي، وهو شيء يجب أن نسعى جماعيًا للحفاظ عليه، ولكن أيضًا عنصر مهم في الديمقراطية والتنمية في أوروبا، أصبحت كرة القدم أسلوب حياة للكثير من المواطنين وهي تحيي هذه القيم في المجتمع، هذا ما يمكن أن تفعله كرة القدم وستفعله لنا".