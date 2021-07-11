طلب خاص من مينيزس .. وإدارة النصر تتحرك

النصر يخوض معسكرًا حاليًا في بلغاريا

وجه المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، المدير الفني لفريق نادي النصر، بطلب خاصة لإدارة ناديه برئاسة مسلي آل معمر، خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في بلغاريا.

النصر يتواجد حاليًا في بلغاريا لخوض معسكرًا تأهيليًا للموسم الجديد، وذلك بحضور جميع الصفقات الجديدة للفريق، الكاميروني فينسنت أبو بكر، والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن مينيزس أبدى عدم رضاه عن أرضية ملعب التدريبات، حيث وصفها بالسيئة، أثناء تجوله في الملعب للوقوف على جاهزيته.

وطالب مينيزيس بضرورة تغيير الملعب، لكي لا تتأثر تدريبات واستعدادات الفريق للموسم الجديد، في ظل عدم رضاه عن جاهزيته لمعسكر العالمي.

وعلى الفور تحركت إدارة نادي النصر في أسرع وقت، وقامت إيجاد ملعب بديل قريب من مقر إقامة بعثة النصر في نفس المدينة في بلغاريا.

وكانت بعثة النصر قد غادرت إلى بلغاريا أمس السبت، ولم يسافر حسين عبد الغني مدير عام كرة القدم بالنصر، والثنائي وليد عبد الله وعبد الرحمن عبيد، لحين الاطمئنان عليهم من سلامتهم من فيروس كورونا.

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كما لم يسافر الغنام إلى المعسكر، بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث لن يسافر إلا بعد تعافيه تمامًا من الفيروس.