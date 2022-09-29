"طلب الاتحاد لحكام أجانب جرّد النصر من أخطر أسلحته!"

من يحقق الانتصار في كلاسيكو النصر والاتحاد؟

يرى الإعلامي الرياضي صالح الحناكي، أن طلب إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، لحكام أجانب في كلاسيكو النصر حرم الأخير من أخطر أسلحته.

الاتحاد حرم النصر من أخطر أسلحته

ونشر الحناكي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، بها خبر تقدم إدارة الاتحاد بطلب حكام أجانب في مباراة الكلاسيكو أمام النصر.

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وعلق صالح على الخبر قائلًا: "أنمار الحائلي بطلبه لحكام أجانب، جرد الخصم من أخطر أسلحته، برافو".

ويُلمح الإعلامي الرياضي إلى أن نادي النصر يستفيد دائمًا من التحكيم السعودي في مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويستعد النصر لمواجهة الاتحاد مساء يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، على ملعب مرسول بارك.

من هم حكام مباراة كلاسيكو الاتحاد والنصر؟

وكشفت تقارير صحفية، عن طاقم الحكام الذي سيقود مباراة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد، حيث يقوده حكمًا من أوروجواي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الحكم الأوروجوياني أندريس كونيا، سيقود المباراة التي ستُقام على ملعب مرسول بارك.

وسبق لكونيا وقاد مباراة الهلال والنصر، بالجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي 2021-2022.

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