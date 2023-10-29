هاشتاج جمهور الاتحاد يُزلزل منصة إكس

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بعد هاشتاج "عودة العبود مطلب اتحادي"، أكد جمهور الاتحاد أنه لن يلتزم بالصمت مجددًا فيما يخص قضايا الفريق الأول، إذ أطلق هاشتاج آخر يطلب فيه صراحة تغيير المدرب الحالي نونو سانتو.

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عشاق العميد كانوا قد طالبوا بطي صفحة الخلافات مع عبد الرحمن العبود وإعادته للفريق، وقد تحول غضبهم عقب التعادل المخيب مع الحزم في الجولة الأخيرة من دوري روشن إلى المدرب البرتغالي.

الإعلام والجمهور الاتحادي يُحمل سانتو مسؤولية تراجع أداء ونتائج الفريق، سواء لأسلوب لعبه أو لإصراره على إشراك بعض اللاعبين أو لاستبعاده العبود، وقد بدأت تعلو أصوات تُطالب بفسخ عقده واستبداله بآخر.

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الجمهور الاتحادي "خان" سانتو صراحة اليوم الأحد ودشن هاشتاج طلب من خلاله التعاقد مع زين الدين زيدان لتدريب الفريق، وقد أكد بعض المشاركين في الهاشتاج على ضرورة مساعدة كريم بنزيما في إقناع مواطنه الفرنسي بقبول المهمة.

الهاشتاج جاء بعنوان "زيدان مطلب اتحادي" وقد تحول إلى "تريند" في منصة إكس سريعًا.

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