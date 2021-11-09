"طلبت من بن نافل السوبر .. زكاة وصدقة عن بطولات الهلال"

أبدى فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي أمله في أن يستطيع فريقه هزيمة الهلال والتتويج ببطولة السوبر السعودي، والتي ستجمع الفريقين بعد فوزهما بكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي الموسم الماضي.



الهلال تُوج بالدوري السعودي بعد صراع مع الشباب، فيما نجح الفيصلي في هزيمة التعاون والتتويج بكأس الملك للمرة الأولى في تاريخه.

المدلج وصف خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي" خسارة الهلال للقب السوبر بأنها "زكان وصدقة" عن بطولات الكثيرة، مشيرًا إلى أنه قال ذلك لرئيس النادي العاصمي فهد بن نافل.

وأضاف "نسعى لدعم صفوف الفريق جيدًا باللاعبين السعوديين والأجانب خلال يناير القادم، نحن سنشارك في 3 بطولات هي دوري أبطال آسيا والدوري السعودي وكأس الملك، ومعهم كذلك بطولة السوبر مع أشقائنا نادي الهلال، والتي أتمنى أن نُتوج بها وتكون صدقة وزكاة من بطولات الهلال".

وأتم "الهلال ما شاء الله يمتلك الكثير من البطولات والإنجازات، وقد قلت لأخي فهد بن نافل مؤخرًا "أعطونا تلك البطولة زكاة وصدقة عن بطولات الهلال، لن تؤثر عليكم"، نحن قادرون على الفوز باللقاء أداءً ونتيجة وأن نجعل جمهور الهلال يُصفق لنا".

يُشار إلى أن الهلال يتصدر قائمة الأندية السعودية المتوجة بالدوري السعودي برصيد 17 لقبًا، وقد تُوج بكأس الملك 9 مرات وكأس ولي العهد 13 مرة وكأس السوبر مرتين، بجانب حصوله على 7 ألقاب قارية.