طلبات تشافي أوامر .. برشلونة يتغلب على إغراء كونتي ويخطف أداما!

يعمل نادي برشلونة الإسباني بجدية كبيرة من أجل إتمام التعاقد مع أداما تراوري جناح نادي وولفرهامبتون الإنجليزي خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

عودة أداما المفاجئة إلى خطط برشلونة جاءت بناء على طلب تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا"، خاصة وأن قائمة الفريق تعاني بشدة بسبب الإصابات في خط الهجوم، وعدم اليقين بشأن وضع الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وشهدت الأيام الماضية سلسلة من المفاوضات من نادي توتنهام للحصول على خدمات أداما، بسبب رغبة أنطونيو كونتي مدرب "السبيرز" في الحصول على خدماته، لكن يبدو أن تدخل برشلونة جعل الأمور تتعقد على النادي اللندني.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن خيار استعادة أداما تراوري، خريج أكاديمية "لا ماسيا"، أصبح ممكنًا للغاية في الأيام القليلة الماضية.

ما هو سبب اقتراب أداما من برشلونة؟

الصحيفة الإسبانية كشفت أن البرتغالي جورج مينديش وكيل أعمال أداما تراوري عقد اجتماعًا مع إدارة برشلونة يوم الإثنين الماضي.

السبب في زيارة مينديش كان في الأساس لتحليل وضع أنسو فاتي وما يجب أن يفعل بشأن إصابته، واستغل ذلك للتحدث عن عودة أداما مرة أخرى إلى "كامب نو".

وبالتأكيد سيسعد أداما بالعودة إلى برشلونة، حيث تحاول إدارة "البلوجرانا" إلى الوصول إلى أفضل صيغة لجميع الأطراف.

وتبدو فكرة شراء عقد أداما تراوري بشكل مباشر معقدة بالنظر إلى الوضع الاقتصادي لنادي برشلونة، ويمكن أن يكون نظام الإعارة مع خيار الشراء هو البديل الملائم.

تلك الفكرة أكدها الصحفي الإسباني جيرارد مورينو، الذي أكد احتمالية عودة أداما إلى برشلونة، لكن بعقد إعارة حتى نهاية الموسم، وأن النادي الكتالوني اقترب بالفعل من إغلاق العملية بشكل كامل.

ماذا سيقدم برشلونة لإغراء وولفرهامبتون؟

في نفس الوقت، يملك برشلونة لاعبًا في صفوف وولفرهامبتون، وهو ترينكاو الذي يلعب على سبيل الإعارة للفريق الإنجليزي.

ويريد برشلونة لعب هذه البطاقة، حيث يتضمن عقد الإعارة خيارًا للشراء بقيمة 30 مليون يورو، لكن إذا لم يتم تنفيذه، سيكون على وولفرهامبتون دفع تعويض بقيمة ستة ملايين يورو.

ومثل أداما تراوري، يقوم مينديش بتمثيل ترينكاو، الذي يتمتع بعلاقة ممتازة للغاية مع الناديين، وهو مفتاح المساعدة في إتمام هذه العملية.

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