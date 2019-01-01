طلبات بيراميدز المالية يهدد صفقة انتقال بينافينتي للدوري البلجيكي

بيراميدز يطلب مالي ضخم في بينافينتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن كريستيان بينافينتي لاعب بيراميدز المصري، مطلوب في جينك البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان بينافينيتي قد انضم لبيراميدز ولكنه لم يظهر بالشكل الكبير مع الفريق خلال الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن جينك البلجيكي يرغب في التعاقد مع بينافينتي لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.

وأشارت التقارير أن اللاعب يرغب بالفعل في الانتقال إلى جينك، رغبة في العودة من جديد للدوري البلجيكي والاحتراف الأوروبي.

وأكدت الصحف أن طلبات بيراميدز المالية هي من تعطل الصفقة حيث يرغب النادي في الحصول على 5 ملايين يورو، لقبول العرض.

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ومن المحتمل أن يعلن جينك الفشل في الصفقة حال عدم الاتفاق على المبلغ المادي بين الطرفين خلال الساعات القليلة المقبلة.