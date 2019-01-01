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طلبات الإعارة تنهال على لاعبي الأهلي وبرانكو إيفانكوفيتش يحسم الموقف

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المدير الفني الجديد لنادي الأهلي سيحدد مدى احتياجه من الأسماء الموجودة
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تلقت إدارة النادي الأهلي السعودي العديد من طلبات الإعارة من الأندية بشأن التعاقد مع لاعبي الراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

التقارير أشارت إلى أن المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم من المُقرر أن يحسم مصير بعض اللاعبين.

وأكدت التقارير أن المدير الفني الجديد لنادي الأهلي سيحدد مدى احتياجه من الأسماء الموجودة قبل البت فيها بشكل نهائي، وذلك الكشف عن قائمة الموسم المُقبل.

في الإطار نفسه، أشارت تقارير إلى أن اللاعب نيكولاي ستانسيو صانع الألعاب الروماني والمحترف في صفوف فريق الأهلي توصل لاتفاق مع إدارة ناديه للانتقال إلى نادي سلافيا براغ التشيكي.

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ومن المنتظر أن يرحل اللاعب خلال فتره الانتقالات الصيفية الحالية بعد قضائه فترة قصيرة في النادي الأهلي الذي انتقل إليه خلال فتره الانتقالات الشتوية يناير الماضي قادماً من نادي سبارتا براغ التشيكي.

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يُذكر أن إدارة الأهلي رفضت العرض المقدم من نادي ريفربلايت الأرجنتيني والذي يطلب استعارة اللاعب باولو دياز المدافع التشيلي الدولي والمحترف في صفوف الفريق الأول.

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