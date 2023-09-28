فيديو | مستعينًا بـ"طقطقة" سعودية ومحمد نور .. جيرونا يستفز ريال مدريد وبرشلونة بصدارته للدوري الإسباني

يومان متبقيان على لقاء ريال مدريد وجيرونا، والأخير يستفز الملكي على الطريقة السعودية!

على طريقة "الطقطقة" السعودية، استفز نادي جيرونا منافسيه في الدوري الإسباني، بعدما تصدر جدول الترتيب مع مرور سبع جولات من انطلاق الموسم.

جيرونا يتصدر برصيد 19 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد؛ صاحب الوصافة، ويبتعد بفارق نقطتين عن برشلونة؛ محتل المركز الثالث.

وبهذه المناسبة، وعبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات"، نشر المتصدر جدول الترتيب مرفقًا إياه بفيديو قديم محمد نور؛ نجم الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، كان يحتفل به بصدارة العميد للدوري السعودي، مرددًا: "صدارة .. ضغط".

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هذا الاستفزاز يأتي قبل مواجهته لريال مدريد بيومين فقط، إذ يستضيف الملكي في 30 من سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الثامنة.

أما مواجهته أمام برشلونة فسيحل بها جيرونا ضيفًا عليه في العاشر من ديسمبر المقبل، ضمن الجولة الـ16.