طفل بوليفي يودع شقيق لاعب ريال مدريد السابق بالدموع

لقطة عاطفية في وداع اللاعب

تصدر خوانمي كاييخون -شقيق لاعب ريال مدريد السابق خوسيه كاييخون-، عناوين الصحف والمواقع الرياضية في بوليفيا، بعد لقطة وداعه المؤثرة في مباراته الأخيرة مع فريقه بوليفار دي لا باز.

وشوهد الإسباني البالغ من العمر 32 عامًا في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس، وهو في لحظة عاطفية مع أحد أطفال النادي، كان يتوسل إليه ليبقى فترة أخرى مع النادي.

وانهار الطفل من البكاء في عناقه مع كاييخون، ليقوم اللاعب بإهدائه قميصه، قبل أن يضطر لمغادرة المكان محاولاً التغلب على دموعه أمام الطفل.

وكان خوانمي قد أعلن في وقت سابق أنه سيخوض مباراته الأخيرة مع النادي الأكثر شعبية على مستوى بوليفيا، وذلك لأسباب عائلية كما أشار في بيان وداعه.

وبدأ مشواره مع الساحرة المستديرة في أكاديمية ريال مدريد، ومنه مثل العديد من الأندية في الإسبانية واليونانية، غير أنه خاض تجربة عربية مع الاتفاق السعودي.

ويدافع عن ألوان ناديه البوليفي منذ عام 2018، وقد سجله معه 58 هدفًا من مشاركته في 88 مباراة في الدوري، منهم 35 هدفًا هذا الموسم.