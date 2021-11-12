طفح الكيل .. محرز يبحث عن عروض للرحيل عن مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي يفكر بشكل جدي في مغادرة الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، والتي أكدت أن اللاعب قد يرحل عن النادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب لا يريد أن يبقى حبيس مقاعد الاحتياط رفقة بيب جوارديولا بعد الآن، عقب سنوات من الصبر.

وبالرغم من حصوله على بعض الدقائق مع جوارديولا إلا أن محرز يعتقد أنه يستطيع الحصول على المزيد منها في الفترة المقبلة لو انضم لفريق آخر.

وخاض محرز 15 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم في كل البطولات، وحصل على 851 دقيقة فقط بالرغم من عدد المباريات المرتفع.

ويستمر عقد محرز في صفوف مانشستر سيتي حتى الـ 30 من يونيو من عام 2023، مما يعني أنه يستطيع الرحيل مجانًا خلال عام ونصف من الآن.

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جدير بالذكر أن محرز كان قد حقق نصرًا هامًا مع الجزائر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم وفي انتظار مواجهة الجولة الأخيرة لحسم صعوده المرحلة النهائية.







