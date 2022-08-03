طفح الكيل.. تين هاج يهاجم كريستيانو رونالدو!

تصريحات قوية من الهولندي

مع تبقي أقل من شهر على نهاية الميركاتو الصيفي، يستمر مسلسل كريستيانو رونالدو ومستقبله داخل مانشستر يونايتد، ويبدو أن الهولندي إريك تين هاج فقد أعصابه حيال الأمر!.

الهولندي الذي أدار موسمًا تحضيريًا جيدًا ليونايتد، لطالما كان داعمًا لرونالدو ومؤكدًا أنه جزء من مشروعه.. لكن طفل الكيل!.

رونالدو يثير الجدل

تصريحات جديدة من تين هاج لمنصة "فيابلاي سبورت" الهولندية عبرت عن غضبه إزاء المهاجم البرتغالي، وعدم إقراره بوضوح لما صدر منه قبل الميركاتو وحتى الآن.

ما زاد الطين بلة، هو مشاركة رونالدو في مباراة رايو فاييكانو التحضيرية لمدة 45 دقيقة فقط، البرتغالي غادر الملعب بعد أن استبدله تين هاج، ليس فقط المستطيل الأخضر، بل ملعب المباراة بأسره، الأمر الذي لم يمر مرور الكرام على تين هاج.

"لا أقر هذا السلوك!"

وقال تين هاج في تصريحاته: "لا أقر ما حدث بوضوح.. هذا غير مقبول، بالنسبة للجميع، نحن فريق وعلينا أن نواصل العمل حتى النهاية".

تصريحات تأتي بعد تهدئة حاول تين هاج أن يفعّلها طويلًا في التعاطي مع ملف رونالدو، لكن يبدو أن سلوكيات البرتغالي في فترة الميركاتو استوجبت تدخلًا واضحًا من المدرب الهولندي.

كريستيانو رونالدو كان قد تخلف عن الموسم التحضيري لمانشستر يونايتد نظرًا "لأسباب عائلية" في البداية، لكن ما يبدو حقيقيًا أكثر هو أن البرتغالي يطمح للرحيل عن صفوف أولد ترافورد في هذا الميركاتو.