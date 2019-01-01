طفام كرواتي لمباراة بيراميدز والمقاصة ومعروف يحكم مباراة الإسماعيلي والحدود

الإعلان عن طاقم حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم الحكام الذي يدير مباريات اليوم من الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري.

وتُقام خمس مباريات اليوم في الدوري المصري، البداية ستكون بمباريات الإسماعيلي وحرس الحدود، والنجوم والاتحاد السكندري، ثم سموحة والجونة، وفي الثامنة مساءً يلعب المصري ووادي دجلة وبيراميدز أمام مصر المقاصة.

ويقود مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود تحكيمياً كلًا من محمد معروف، ويعاونه سامي هلهل ومحمد عبد السميع، ويحتل الإسماعيلي المركز السابع من جدول الدوري برصيد 37 نقطة، وحرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.

بينما يحكم مباراة سموحة والجونة الحكم محمد الصباحي ويعاونه أحمد لطفي وأحمد شاهين، إذ يحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة، والجونة في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.

ويتولى محمد عادل بمعاونة مصطفى عطية وإيهاب فخري تحكيم مباراة الاتحاد والنجوم، حيث يحتل الاتحاد المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة، والنجوم في المركز الأخير برصيد 25 نقطة.

🔴رامي ربيعة مدافع الأهلي عقد جلسة مع مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق بسبب المشاركة في المباريات المقبلة.



✔️ويسعى رامي للعودة مرة أخرى للقوام الأساسي للأهلي من أجل العودة للمنتخب واللحاق بكأس الأمم الإفريقية المقبلة التي ستقام في مصر. pic.twitter.com/aki0bQwRiP — جول مصر (@goaleg) April 30, 2019

ويقود إبراهيم نور الدين تحكيم مباراة المصري ودجلة بمعاونه أحمد نوفل وشريف عبد الله، ويحتل المصري المصري الرابع برصيد 46 نقطة، ويأتي دجلة في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.

وأخيراً يتولى طاقم تحكيم كرواتي مباراة بيراميدز ومصر المقاصة بقيادة توهمير بيجان ويعاونه جوران باريستا، وإيفيكا مودريتش، بيراميدز يحتل صدارة جدول الدوري برصيد 63 نقطة ويأتي المقاصة في المركز السادس برصيد 41 نقطة.