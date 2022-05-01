طريق مفروش بالورود نحو وصافة الدوري الإسباني .. الكل يلعب لصالح برشلونة!

استفاد برشلونة بأفضل صورة ممكنة من الجولة 34 لمنافسات موسم 2021-22 في الدوري الإسباني، بعد فوزه على ريال مايوركا بهدفين مقابل هدف.

برشلونة، وبعد خسارة آخر مباراتين في "لا ليجا" على ملعبه "كامب نو"، تمكن من استعادة نغمة الانتصارات على أرضه، ليعزز موقعه في وصافة الدوري الإسباني.

وبعد أن حسم ريال مدريد اللقب رسميًا بالفوز على إسبانيول برباعية نظيفة، فإن المنافسة الآن تنحصر على المركز الثاني والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية.

برشلونة وبفوزه على ريال مايوركا، انفرد بالمركز الثاني في الدوري الإسباني، بعد أن رفع رصيده إلى 66 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين على إشبيلية الثالث، وخمس نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع.

برشلونة استفاد من سقوط منافسيه!

برشلونة، وبعد أن دخل في مرحلة الشك خلال الجولات القليلة الماضية، استعاد الثقة بالفوز على ريال مايوركا.

لكن الاستفادة من مواجهة ريال مايوركا كانت أكبر بكثير، خاصة بعد تعادل إشبيلية أمام قادش، وخسارة أتلتيكو مدريد من أتلتيك بيلباو.

المنافسان الرئيسيان على وصافة "لا ليجا" لعبا لصالح برشلونة في الجولة الحالية، وربما نتائج إشبليية وأتلتيكو مدريد تمنح برشلونة الأريحية رغم سقوطه هو الآخر في أكثر من مناسبة.

المنافسة على المركز الثاني تبدو أسهل الآن، خاصة مع تبقي أربع جولات فقط على نهاية الموسم.

برشلونة مطالب بالحفاظ على مركزه حتى النهاية، من أجل خوض منافسات السوبر الإسباني في الموسم المقبل، خاصة وأن طرفي نهائي كأس ملك إسبانيا، فالنسيا وريال بيتيس، ضمنا بالفعل مقعدين إلى جانب ريال مدريد بطل الدوري الإسباني.

وجه مغاير!

برشلونة ظهر بوجه مغاير أمام ريال مايوركا، حيث عادت الثقة إلى الفريق بعد خسارتين غريبتين أمام قادش ورايو فاييكانو، منحا اللقب عمليًا إلى ريال مدريد.

لاعبو برشلونة تبادلوا الكرة بثقة وظهروا أكثر شراسة أمام المرمى، ولم يمنحوا منافسهم فرصة عكس ما حدث في آخر مباراتين على "كامب نو".

صحيح أن شباك برشلونة تلقت هدفًا ساذجًا كالعادة، لكن الأداء الدفاعي كان أفضل بكثير من المباريات الماضية.

برشلونة يحتاج الوصافة!

بالتأكيد برشلونة يحتاج إلى وصافة "لا ليجا" أكثر من منافسيه، خاصة بعد أن بدأ الموسم بأسوأ طريقة ممكنة، وكان حتى فترة قريبة في مناطق وسط الجدول.

إنهاء برشلونة لموسم 2021-22 في المركز الثاني، سيمنح الفريق بالتأكيد دفعة معنوية يحتاجها الفريق بشدة، خاصة في ظل المشروع الذي يبنيه النادي تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

الفوز بالمركز الثاني، يعني أن برشلونة تمكن من السير على الطريق الصحيح، وهو ما حدث بالفعل حتى جاءت الكارثة أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي، والتي أثرت على الفريق معنويًا، وأفقدته عدة نقاط سهلة أنهت الموسم مبكرًا.

برشلونة يحتاج إلى إنهاء الموسم في المركز الثاني، من أجل فرصة حصد لقب السوبر الإسباني في الموسم المقبل، ومنح الفريق أموالًا إضافية جائزة المركز الثاني.

العديد من العوامل تؤكد أن المركز الثاني ليس رفاهية بالنسبة إلى برشلونة، لكنه ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، للتأكيد على أن الفريق يسير في الطريق الصحيح.

اقرأ أيضًا ..

عدو جوارديولا والسير وهدم مسيرة حازم إمام .. حكايات رايولا

ليس من ضمنهم برشلونة .. أربعة فرق تمتنع عن تهنئة ريال مدريد بلقب الليجا

أصلها عربي .. لماذا ترفع جماهير ليدز الأحذية لجمهور مانشستر يونايتد؟