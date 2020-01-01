طريق مسدود - حظوظ الزمالك في ربع النهائي دوري أبطال إفريقيا

نستعرض المرشحين المحتملين لمواجهة الفارس الأبيض..

ينتظر الزمالك الليلة الأربعاء، معرفة منافسه في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تُجرى القرعة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، بأحد فنادق العاصمة المصرية "القاهرة".

الفارس الأبيض صعد محتلًا المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين، وتعادل في ثلاث، وخسر لقاء وحيد.

صعود الأبيض وصيفًا جعله في مواجهة مع أوائل المجموعات باستثناء مازيمبي الكونغولي، الذي تصدر المجموعة نفسها برصيد 14 نقطة.

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المرشح الأول لملاقاة الزمالك هو النجم الساحلي التونسي متصدر المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، حصدها من الفوز في أربع مباريات وخسر اثنين آخرين.

الفارس الأبيض وجوهرة الساحل سبق وأن التقيا من قبل مرة في ثلاث مرات بالأدوار الإقصائية للبطولات الإفريقية، ولم يفلت الزمالك من الفريق التونسي سوى مرة وحيدة.

في عام 1999 بكأس الاتحاد الإفريقي - الكونفدرالية حاليًا - في نصف النهائي، فاز جوهرة الساحل ذهابًا 2-0، وهُزم إيابًا 3-1، ليقصي الفارس الأبيض بأفضلية التسجيل خارج الديار.

المرشح الثاني هو صن داونز الجنوب إفريقي، متصدر المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، والذي لم يتلق أي هزيمة، بل فاز في أربع مباريات وتعادل في اثنتين.

صاحب الذكرى الأسوأ مع جمهور القلعة البيضاء، إذ أضاع حلم التتويج بدوري البطال عام 2016، بعدما فاز على الزمالك في الذهاب 3-0، وهُزم في الإياب 1-0، لخطف اللقب من الأبيض.

المرشح الثالث والأخير هو الترجي التونسي، متصدر المجموعة الرابعة بـ11 نقطة، حصدها من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في اثنتين وخسر لقاء وحيد.

في الأدوار الحاسمة، التقى الزمالك مع باب سويقة في نهائي دوري الأبطال عام 1994، وخطف منه اللقب أيضًا، إذ تعادلا ذهابًا 0-0، وفاز الترجي إيابًا 3-1، ليتوج بطلًا للقارة السمراء.

ثلاثة مرشحين جميعهم له الأفضلية التاريخية في الفوز على الزمالك بالأدوار الحاسمة، فكيف سيكون حظه هذه المرة؟